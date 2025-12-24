Військові РФ мінують протоки в острівній зоні Херсонщини і намагаються налагодити логістичні маршрути, - Сили оборони півдня

Російські війська продовжують мінувати протоки в острівній зоні Херсонщини з метою убезпечити себе, активно проводять розвідку та намагаються налагодити логістичні маршрути.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Ворог облаштовує вогневі позиції

"Щоб убезпечити себе в острівній зоні Херсонщини, ворог продовжує мінувати протоки, облаштовувати в інженерному плані свої вогневі позиції, активно проводить розвідку, намагається налагодити логістичні маршрути на ті острови, де в них там залишається невелика кількість груп, що ми постійно знищуємо. Але на деяких островах в них все ж таки залишаються спостережні пости. Вони намагаються до них провести логістику, здійснити ротацію. Але ми завдаємо ударів, коли бачимо якісь водні об'єкти. Зокрема, за день там по 2-3 ворожих човна знищуємо", - зазначив речник.

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За його словами, ворог тут не дуже активний, однак постійно застосовує дрони для ударів по об’єктах енергетики, газогонах та водогонах в Херсонській області.

Армія РФ постійно підтягує живу силу

Стосовно того, чи спостерігається накопичення російських військ на півдні, Волошин зазначив, що ворог змушений постійно підтягувати живу силу, оскільки щодня там втрачає близько 300 осіб.

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"До лінії бойового зіткнення ворог постійно підтягує особовий склад штурмових груп, оскільки загалом на півдні, включаючи Запорізькі напрямки, ворог втрачає 300-350 чоловік. Ці штурмові групи треба підтягнути і ці пункти зосередження недалеко від лінії бойового зіткнення. Крім того, йому потрібно підтягувати особовий склад груп закріплення, бо там, де вони відтіснили наші Сили оборони України, де, наприклад, інфільтрувались, туди ж зразу за ними ідуть групи, які намагаються закріпитись, які тягнуть логістику. Це доволі складний процес. Тактика такого проникнення і тактика малих штурмових груп їм приносить частковий результат", - розповів речник.

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Волошин додав, що ситуація лишається складною, у ворога є невелике просування на окремих ділянках лінії бойового зіткнення.