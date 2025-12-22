Українські артилерія та дрони знищили 24 російських морпіхів на островах Херсонщини. ВIДЕО

Українські Сили оборони завдали результативного удару по підрозділах російської морської піхоти, які намагалися закріпитися на островах у Херсонській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті скоординованої роботи артилерії та підрозділів безпілотних систем було знищено 24 військовослужбовці РФ. Ураження відбулося під час спроби противника облаштувати позиції та здійснювати переміщення островами дельти Дніпра.

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Кадри бойової роботи оприлюднила 34-та окрема бригада берегової оборони. На відео зафіксовано тіла окупантів ліквідованих ударами артилерії та дронів

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Українські військові продовжують контролювати ситуацію на островах Херсонщини, не дозволяючи противнику використовувати цю місцевість для накопичення сил, диверсійних дій чи спроб форсування водних перешкод.

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