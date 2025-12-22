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Новини Відео Бої на Херсонщині
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Українські артилерія та дрони знищили 24 російських морпіхів на островах Херсонщини. ВIДЕО

Українські Сили оборони завдали результативного удару по підрозділах російської морської піхоти, які намагалися закріпитися на островах у Херсонській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті скоординованої роботи артилерії та підрозділів безпілотних систем було знищено 24 військовослужбовці РФ. Ураження відбулося під час спроби противника облаштувати позиції та здійснювати переміщення островами дельти Дніпра.

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Кадри бойової роботи оприлюднила 34-та окрема бригада берегової оборони. На відео зафіксовано тіла окупантів ліквідованих ударами артилерії та дронів

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Українські військові продовжують контролювати ситуацію на островах Херсонщини, не дозволяючи противнику використовувати цю місцевість для накопичення сил, диверсійних дій чи спроб форсування водних перешкод.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (21471) знищення (10503) Херсонська область (6807) 34 ОБрБО (11)
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Топ коментарі
+14
Красені! Да не ті, хто валяється, а ті, хто намалював цей пейзаж для моєї нестійкої психіки
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22.12.2025 10:24 Відповісти
+11
дохлих кацапів, багато не буває
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22.12.2025 10:25 Відповісти
+10
"Марпех -трансвестит"...
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22.12.2025 10:28 Відповісти

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