Украинская артиллерия и дроны уничтожили 24 российских морпехов на островах Херсонской области. ВИДЕО

Украинские Силы обороны нанесли результативный удар по подразделениям российской морской пехоты, которые пытались закрепиться на островах в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате скоординированной работы артиллерии и подразделений беспилотных систем было уничтожено 24 военнослужащих РФ. Поражение произошло во время попытки противника обустроить позиции и осуществлять перемещение по островам дельты Днепра.

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Кадры боевой работы обнародовала 34-я отдельная бригада береговой обороны. На видео зафиксированы тела оккупантов, ликвидированных ударами артиллерии и дронов

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Украинские военные продолжают контролировать ситуацию на островах Херсонщины, не позволяя противнику использовать эту местность для накопления сил, диверсионных действий или попыток форсирования водных преград.

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