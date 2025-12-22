Украинская артиллерия и дроны уничтожили 24 российских морпехов на островах Херсонской области. ВИДЕО
Украинские Силы обороны нанесли результативный удар по подразделениям российской морской пехоты, которые пытались закрепиться на островах в Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате скоординированной работы артиллерии и подразделений беспилотных систем было уничтожено 24 военнослужащих РФ. Поражение произошло во время попытки противника обустроить позиции и осуществлять перемещение по островам дельты Днепра.
Кадры боевой работы обнародовала 34-я отдельная бригада береговой обороны. На видео зафиксированы тела оккупантов, ликвидированных ударами артиллерии и дронов
Украинские военные продолжают контролировать ситуацию на островах Херсонщины, не позволяя противнику использовать эту местность для накопления сил, диверсионных действий или попыток форсирования водных преград.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Смотрите также: Бойцы "Lasar’s group" с союзниками уничтожили российскую "Тунгуску" на левобережье Херсонской области. ВИДЕО
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль