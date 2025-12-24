Военные РФ минируют проливы в островной зоне Херсонщины и пытаются наладить логистические маршруты, - Силы обороны юга

Российские войска продолжают минировать проливы в островной зоне Херсонской области с целью обезопасить себя, активно проводят разведку и пытаются наладить логистические маршруты.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Враг обустраивает огневые позиции

"Чтобы обезопасить себя в островной зоне Херсонской области, враг продолжает минировать проливы, обустраивать в инженерном плане свои огневые позиции, активно проводит разведку, пытается наладить логистические маршруты на те острова, где у них остается небольшое количество групп, которые мы постоянно уничтожаем. Но на некоторых островах у них все же остаются наблюдательные посты. Они пытаются к ним провести логистику, осуществить ротацию. Но мы наносим удары, когда видим какие-то водные объекты. В частности, за день там по 2-3 вражеских лодки уничтожаем", - отметил спикер.

По его словам, враг здесь не очень активен, однако постоянно применяет дроны для ударов по объектам энергетики, газопроводам и водопроводам в Херсонской области.

Армия РФ постоянно подтягивает живую силу

Относительно того, наблюдается ли накопление российских войск на юге, Волошин отметил, что враг вынужден постоянно подтягивать живую силу, поскольку ежедневно там теряет около 300 человек.

"К линии боевого столкновения враг постоянно подтягивает личный состав штурмовых групп, поскольку в целом на юге, включая Запорожские направления, враг теряет 300-350 человек. Эти штурмовые группы нужно подтянуть и эти пункты сосредоточения недалеко от линии боевого столкновения. Кроме того, ему нужно подтягивать личный состав групп закрепления, потому что там, где они оттеснили наши Силы обороны Украины, где, например, инфильтрировались, туда же сразу за ними идут группы, которые пытаются закрепиться, которые тянут логистику. Это довольно сложный процесс. Тактика такого проникновения и тактика малых штурмовых групп приносит им частичный результат", - рассказал спикер.

Волошин добавил, что ситуация остается сложной, у врага есть небольшое продвижение на отдельных участках линии боевого столкновения.