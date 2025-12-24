Російські війська активізували штурми на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках, - Сили оборони

Російські війська продовжують активні штурмові дії на півдні України, зокрема на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках, а також готуються до ведення бойових дій у зимових умовах.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ.

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Гуляйпільський напрямок

За його словами, у самому Гуляйполі ворог намагається просунутися штурмовими групами, завести підрозділи закріплення та продовжити інфільтрацію вуличною мережею. Лише за минулу добу в місті зафіксували 17 бойових зіткнень. Одночасно росіяни намагаються просунутися в населених пунктах уздовж логістичного шляху Покровське - Гуляйполе, зокрема поблизу Добропілля, Прилук і Варварівки, щоб перерізати маршрут постачання.

Противник також активно застосовує авіацію, щоденно скидаючи по Гуляйполю 25-30 керованих авіаційних бомб. За словами Волошина, фактично всі будівлі в місті знищуються.

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Олександрівський напрямок

На Олександрівському напрямку за минулу добу російські війська здійснили близько десяти штурмових дій, що свідчить про перегрупування сил, підтягування резервів і підготовку до подальшої активізації боїв. Водночас втрати противника на цих двох напрямках сягають 300-350 осіб щодоби.

Покращення погодних умов призвело до різкого зростання активності ворожих дронів. За минулу добу на півдні зафіксували близько 2100 ударів дронами-камікадзе. Збільшилася також кількість атак "Шахедами" та іншими БПЛА по прифронтових населених пунктах, зокрема Запоріжжю, Комишувасі, Херсону та Одесі.

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Запорізький напрямок

Крім того, на Запоріжжі російські війська здійснили майже 350 артилерійських обстрілів, застосувавши понад 1500 боєприпасів. За даними розвідки, для посилення артилерійської підтримки ворог додатково отримав понад 500 снарядів калібру 152 мм.

Українські Сили оборони ведуть активну контрбатарейну боротьбу: за минулу добу знищено 19 ворожих артилерійських систем, близько 300 окупантів та 108 одиниць озброєння і військової техніки.

Волошин також зазначив, що противник планує активізувати штурмові дії під час настання холодів, зокрема на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках, у районі Степногірська. Там ворог застосовує тактику інфільтраційних і диверсійних груп та намагається витіснити українські підрозділи з населеного пункту.

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