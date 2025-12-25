Росіяни обстріляли центр Херсону: вдарили по ринку, загинув чоловік (оновлено). ВIДЕО

Вдень 25 грудня російські військові вдарили по центру Херсону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

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"Росіяни криють вогнем центр Херсону! Перебувайте у безпечних місцях", - йдеться в повідомленні.

Наслідки удару

Згодом Прокудін повідомив про перші наслідки обстрілу. Ворог масовано вдарив по середмістю.

"Посеред дня окупанти цинічно вдарили по ринку, де люди готувалися до свята. Внаслідок численних "прильотів" зруйновано торговельні точки.

Цей удар забрав життя 47-річного працівника ринку, який у той момент був на робочому місці. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - розповів Прокудін.

Обстріли Херсонщини за добу

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Молодіжне, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Дніпровське, Велетенське, Незламне, Кізомис, Понятівка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Сагайдачне, Дудчани, Золота Балка, Бургунка, Гаврилівка, Миколаївка, Милове, Монастирське, Одрадокам'янка, Ольгівка, Саблуківка, Томарине, Тягинка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. Також окупанти понівечили адмінбудівлю та приватний автомобіль.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

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