Рашисты ударили дроном по пятиэтажке в Чернигове: погиб человек, есть раненые. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Российские оккупанты атаковали дроном пятиэтажку в Чернигове.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Что известно?
Воздушные силы перед этим предупреждали о движении БПЛА на Чернигов.
Обновление
По данным главы ГВА Дмитрия Брыжинского, также россияне ударили по объекту критической инфраструктуры.
Предварительно, два человека погибли. Три человека ранены, среди них - один ребенок, добавил глава ГВА.
По состоянию на 13:48 известно об одном погибшем человеке и пятерых раненых.
По состоянию на 14:00 известно, что разрушен один из этажей дома.
Продолжаются работы по ликвидации последствий, тушат пожар. Готовятся места для отселения людей.
