Рашисты ударили дроном по пятиэтажке в Чернигове: погиб человек, есть раненые. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупанты атаковали дроном пятиэтажку в Чернигове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Что известно?

Воздушные силы перед этим предупреждали о движении БПЛА на Чернигов.

Обновление

По данным главы ГВА Дмитрия Брыжинского, также россияне ударили по объекту критической инфраструктуры.

Предварительно, два человека погибли. Три человека ранены, среди них - один ребенок, добавил глава ГВА.

По состоянию на 13:48 известно об одном погибшем человеке и пятерых раненых.

По состоянию на 14:00 известно, что разрушен один из этажей дома.

Продолжаются работы по ликвидации последствий, тушат пожар. Готовятся места для отселения людей.

