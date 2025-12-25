РУС
Новости Атака БпЛА по Чернигову
1 596 6

Рашисты ударили дроном по пятиэтажке в Чернигове: погиб человек, есть раненые. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупанты атаковали дроном пятиэтажку в Чернигове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Воздушные силы перед этим предупреждали о движении БПЛА на Чернигов.

Обновление

По данным главы ГВА Дмитрия Брыжинского, также россияне ударили по объекту критической инфраструктуры.

Предварительно, два человека погибли. Три человека ранены, среди них - один ребенок, добавил глава ГВА.

По состоянию на 13:48 известно об одном погибшем человеке и пятерых раненых.

По состоянию на 14:00 известно, что разрушен один из этажей дома.

Продолжаются работы по ликвидации последствий, тушат пожар. Готовятся места для отселения людей.

Читайте также: Атака РФ: в Черкассах повреждено городское кладбище и Аллея Героев. ФОТОрепортаж

РФ нанесла удар по дому в Чернигове 25 декабря: что известно?

обстрел (31021) Чернигов (980) Черниговская область (1459) Черниговский район (141)
Дякуємо брижу і чау чау за активну підготовку по захисту міста і Чернігівщини. Вони днями і ночами формують МГ, скуповують де тільки можна дрони перехоплювачі, витрачають кошти виключно на укріплення оборони Чернігівщини. Дбають про громаду як про рідних.
Це сон такий.
Реальність їх бездіяльності на відео.
25.12.2025 13:32 Ответить
херої! краще посмертно....
25.12.2025 13:39 Ответить
Чув вибух і бачив дим... Район обласної лікарні...
25.12.2025 13:54 Ответить
😢
25.12.2025 14:17 Ответить
Їм бить по лікарнях - не звикать... Один з перших авіаударів по Чернігову - 3 березня. Тоді ударили по обласному кардіодиспансеру та обласній дитячій лікарні. по лікарні не попали - тільки сліди на тротуарах, від розриву касетних ************** (можу навіть фотографії зробить), А кардіодиспансер до цих пір не відремонтований...
25.12.2025 14:22 Ответить
Скільки можна говорити писати репетувати, чому не б'ємо дзеркально? Значить на Оренбурзький нафтовий порт долітає але до Москви нi, поясніть сім'ям загиблиб поясніть, що не можна ми гумани. Проти нас воює Твар, і її підтримує вся кацапія. Ця Твар убиває мирних жителів, старих, дітей, лікарні , пологові будинки.
25.12.2025 14:26 Ответить
 
 