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Атака РФ: в Черкассах повреждено городское кладбище и Аллея Героев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Вечером 24 декабря, в вечер Рождества, российские захватчики нанесли ракетный удар по Черкассам. Обломки упали в район городского кладбища. Были повреждены Аллея Героев и более 20 могил.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Анатолий Бондаренко.
Также обломками и взрывной волной выбиты окна и повреждены крыши в двух учебных заведениях, одном из общежитий, двух многоэтажных домах и на двух коммунальных предприятиях Черкасс.
"Россия снова ударила по нашей памяти. Повреждено городское кладбище, памятники обычных черкасчан и Аллея наших Героев. Это не имеет ничего общего ни с верой, ни с человечностью. Так поступают те, кто не имеет Бога в сердце", - говорится в сообщении.
Последствия вражеской атаки
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