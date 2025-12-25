Атака РФ: у Черкасах пошкоджено міський цвинтар та Алею Героїв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ввечері 24 грудня, у Святвечір, російські загарбники завдали ракетного удару по Черкасах. Уламки впали в район міського кладовища. Було пошкоджено Алею Героїв та понад 20 могил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко.

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Також уламками та вибуховою хвилею вибито вікна та пошкоджено дахи у двох освітніх закладах, одному з гуртожитків, двох багатоповерхових будинках та на двох комунальних підприємствах Черкас.

"Росія знову вдарила по нашій пам’яті. Пошкоджено міський цвинтар, понівечені пам’ятники звичайних черкащан і Алея наших Героїв. Це не має нічого спільного ні з вірою, ні з людяністю. Так чинять ті, хто не має Бога в серці", - йдеться у повідомленні.

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Наслідки ворожої атаки

Фото: Суспільне Черкаси/Анастасія Столбова

Фото: Суспільне Черкаси/Анастасія Столбова

Фото: Суспільне Черкаси/Анастасія Столбова

Фото: Суспільне Черкаси/Анастасія Столбова

Фото: Суспільне Черкаси/Анастасія Столбова

Фото: Суспільне Черкаси/Анастасія Столбова

Фото: Суспільне Черкаси/Анастасія Столбова

Фото: Суспільне Черкаси/Анастасія Столбова

Фото: Суспільне Черкаси/Анастасія Столбова

Фото: Суспільне Черкаси/Анастасія Столбова

Фото: Суспільне Черкаси/Анастасія Столбова

Фото: Суспільне Черкаси/Анастасія Столбова

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