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Атака РФ: у Черкасах пошкоджено міський цвинтар та Алею Героїв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Ввечері 24 грудня, у Святвечір, російські загарбники завдали ракетного удару по Черкасах. Уламки впали в район міського кладовища. Було пошкоджено Алею Героїв та понад 20 могил.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко.
Також уламками та вибуховою хвилею вибито вікна та пошкоджено дахи у двох освітніх закладах, одному з гуртожитків, двох багатоповерхових будинках та на двох комунальних підприємствах Черкас.
"Росія знову вдарила по нашій пам’яті. Пошкоджено міський цвинтар, понівечені пам’ятники звичайних черкащан і Алея наших Героїв. Це не має нічого спільного ні з вірою, ні з людяністю. Так чинять ті, хто не має Бога в серці", - йдеться у повідомленні.
Наслідки ворожої атаки
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