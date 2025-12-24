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РФ атакувала ракетою Черкащину: один травмований, пошкоджено заклад освіти та цвинтар
Сьогодні, 24 грудня, російські війська запустили ракету по Черкаській області, ППО знищила ціль.
Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.
Постраждалі
"Святвечір на Черкащині розпочався з ворожої атаки. Силами та засобами ППО знешкоджено російську ракету в Черкаському районі. Маємо одного травмованого. На щастя, не тяжкий", - йдеться в повідомленні.
Пошкодження
За попередніми даними, вибуховою хвилею пошкоджено:
- заклад освіти,
- гаражний кооператив,
- місцевий цвинтар.
Зазначається, що обстеження території триває. Працюють усі необхідні служби.
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