РФ атакувала ракетою Черкащину: один травмований, пошкоджено заклад освіти та цвинтар

Сьогодні, 24 грудня, російські війська запустили ракету по Черкаській області, ППО знищила ціль.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.

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Постраждалі

"Святвечір на Черкащині розпочався з ворожої атаки. Силами та засобами ППО знешкоджено російську ракету в Черкаському районі. Маємо одного травмованого. На щастя, не тяжкий", - йдеться в повідомленні.

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Пошкодження

За попередніми даними, вибуховою хвилею пошкоджено:

заклад освіти,

гаражний кооператив,

місцевий цвинтар.

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Зазначається, що обстеження території триває. Працюють усі необхідні служби.