Російський БпЛА влучив у багатоповерхівку в Чернігові: виникла пожежа. ФОТО
У Чернігові 24 грудня російський безпілотник під час атаки влучив у багатоповерховий будинок.
Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки удару
Близько 16:00 на території міста зафіксовано падіння ворожого безпілотника.
В одній з квартир сталася пожежа, загорілося й авто поруч.
Внаслідок влучання БпЛА у квартиру постраждалих серед людей немає. На місці події працюють екстрені служби. Пожежу ліквідували, уточнила пресслужба Чернігівської міської ради.
Що передувало
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