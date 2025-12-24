Російський БпЛА влучив у багатоповерхівку в Чернігові: виникла пожежа. ФОТО

У Чернігові 24 грудня російський безпілотник під час атаки влучив у багатоповерховий будинок.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки удару

Близько 16:00 на території міста зафіксовано падіння ворожого безпілотника.

В одній з квартир сталася пожежа, загорілося й авто поруч.

Внаслідок влучання БпЛА у квартиру постраждалих серед людей немає. На місці події працюють екстрені служби. Пожежу ліквідували, уточнила пресслужба Чернігівської міської ради.

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Що передувало

О 15:51 в обленерго додали, що внаслідок атаки РФ пошкоджені кілька важливих енергооб'єктів у Чернігівському районі.

Нагадаємо, увечері 23 грудня Чернігів зазнав атаки російських безпілотників. Дрон влучив у дев'ятий поверх багатоповерхового будинку.

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