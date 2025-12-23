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Новини Фото Атака безпілотників на Чернігів Атака БпЛА по Чернігову
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Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Чернігові. ФОТО

Увечері 23 грудня Чернігів зазнав атаки російських безпілотників. Дрон влучив у дев'ятий поверх багатоповерхового будинку.

Про це повідомила Чернігівська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки обстрілу

"Ввечері, 23 грудня, ворожий безпілотник влучив у технічний поверх девʼятиповерхового житлового будинку на території Чернігова", - ідеться у повідомленні.

За попередніми даними, постраждалих немає.

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Евакуація мешканців будинку

  • Пошкоджені вікна будинку та автомобілі. Масштаби пошкоджень уточнюються. На місці працюють усі відповідні служби, мешканцям надається допомога, наголосили у міськраді.

КП "Муніципальна варта" розгортає пункт незламності.

Раніше начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що БПЛА ворога влучив у 9-й поверх багатоповерхового будинку. Унаслідок влучання виникла пожежа, проводиться евакуація людей з будинку.

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Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Чернігові
Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Чернігові
Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Чернігові

Автор: 

обстріл (35056) Чернігів (907) Чернігівська область (1413) Чернігівський район (200)
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