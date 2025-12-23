Российский беспилотник попал в многоэтажку в Чернигове. ФОТО
Вечером 23 декабря Чернигов подвергся атаке российских беспилотников. Дрон попал в девятый этаж многоэтажного дома.
Об этом сообщил Черниговский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия обстрела
"Вечером 23 декабря вражеский беспилотник попал в технический этаж девятиэтажного жилого дома на территории Чернигова", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Эвакуация жителей дома
- Повреждены окна дома и автомобили. Масштабы повреждений уточняются. На месте работают все соответствующие службы, жителям оказывается помощь, подчеркнули в горсовете.
КП "Муниципальная стража" разворачивает пункт несокрушимости.
Ранее начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что БПЛА врага попал в 9-й этаж многоэтажного дома. Вследствие попадания возник пожар, проводится эвакуация людей из дома.
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