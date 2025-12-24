Российский БПЛА попал в многоэтажку в Чернигове: возник пожар. ФОТО

В Чернигове 24 декабря российский беспилотник во время атаки попал в многоэтажный дом.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, информирует Цензор.НЕТ.

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Последствия удара

Около 16:00 на территории города зафиксировано падение вражеского беспилотника.

В одной из квартир произошел пожар, загорелся и автомобиль рядом.

В результате попадания БПЛА в квартиру пострадавших среди людей нет. На месте происшествия работают экстренные службы. Пожар ликвидирован, уточнила пресс-служба Черниговского городского совета.

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Что предшествовало

В 15:51 в облэнерго добавили, что в результате атаки РФ повреждены несколько важных энергообъектов в Черниговском районе.

Напомним, вечером 23 декабря Чернигов подвергся атаке российских беспилотников. Дрон попал в девятый этаж многоэтажного дома.

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