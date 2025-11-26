4 дитини загинули в пожежі на Черкащині: матері повідомлено про підозру, триває перевірка дій соцслужб

22 листопада в селі Осітна Уманського району Черкаської області сталася пожежа в житловому будинку, унаслідок якої загинули четверо малолітніх дітей. Ще двоє у лікарні з опіками.

Під процесуальним керівництвом Уманської окружної прокуратури встановлюються усі обставини цієї трагедії, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі розслідування

За даними слідства, мати залишила вдома без нагляду шістьох дітей. Поки її не було, у будинку спалахнув вогонь.

Загиблі діти: двоє хлопчиків 5 та 7 років, трирічна дівчинка і немовля 10 місяців. Двоє постраждалих дітей восьми та десяти років перебувають під наглядом медиків. Ще одна дитина, 12-річна дівчинка, на момент трагедії гостювала у рідних.

Розслідування ведеться одразу за кількома статтями, серед яких умисне вбивство малолітніх, порушення пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей та злісне невиконання батьківських обов’язків.

Матері вже повідомлено про підозру - злісне невиконання обов’язків по догляду за дітьми, що спричинило їхню смерть.

Також перевіряють дії соціальних служб, адже сім’я перебувала на обліку.

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