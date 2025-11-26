4 дитини загинули в пожежі на Черкащині: матері повідомлено про підозру, триває перевірка дій соцслужб
22 листопада в селі Осітна Уманського району Черкаської області сталася пожежа в житловому будинку, унаслідок якої загинули четверо малолітніх дітей. Ще двоє у лікарні з опіками.
Під процесуальним керівництвом Уманської окружної прокуратури встановлюються усі обставини цієї трагедії, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі розслідування
За даними слідства, мати залишила вдома без нагляду шістьох дітей. Поки її не було, у будинку спалахнув вогонь.
Загиблі діти: двоє хлопчиків 5 та 7 років, трирічна дівчинка і немовля 10 місяців. Двоє постраждалих дітей восьми та десяти років перебувають під наглядом медиків. Ще одна дитина, 12-річна дівчинка, на момент трагедії гостювала у рідних.
Розслідування ведеться одразу за кількома статтями, серед яких умисне вбивство малолітніх, порушення пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей та злісне невиконання батьківських обов’язків.
Матері вже повідомлено про підозру - злісне невиконання обов’язків по догляду за дітьми, що спричинило їхню смерть.
Також перевіряють дії соціальних служб, адже сім’я перебувала на обліку.
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10-месячного оставить!!!! .... рот!!!!!!
якщо банально за їжею для дітей в магазин - то чому ви не пригледіли за дітьми?
ага, точно, згоден з вами.
Ну, проще, конечно, бросить всех и пойти.
Своих тоже оставляете?
я кажу що якщо мати нормальна, то винна держава і соцслужби.
якщо ж вона бухала і т.д., то вона винна.
а ви, я бачу, точно знаєте що там було, розкажіть всім.
1/2 офф: в США, к примеру, в принципе нельзя оставлять без надзора взрослых ребёнка до 12 лет.
Вот и считай (с)
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Бугага, ей держава семерых настрогала??? Или соцслужбы? Нарожала - отвечай за них.
там были дети 8-10 лет, довольно взрослые. я своего младшего брата в 8 лет нянчил, а меня нянчил старший брат. и вот тут меня терзают смутные сомнения - среда воспитания? двери допустим на замке, окна тоже на замке? спали? или их приспали? или полный пох-м в семье? и т.д.
До речі про причину пожежі не повідомляють, а останнім часом їх багато виникає в результаті відключень світла.
Також перевіряють дії соціальних служб, адже сім'я перебувала на обліку. Джерело: https://censor.net/ua/n3587109
Ще не встановили обставини, а вже підозра і "злісне" - слідакам гівна на вентилятор накидати, як два пальці об асфальт. Я не хочу нікого виправдовувати, але й зі звинуваченнями не поспішав би - ми не знаємо чому і куди відлучилась мати, а якщо до магазину чи аптеки?, вибратися з шістьма дітьми ох як не просто.