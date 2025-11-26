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Новини
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4 дитини загинули в пожежі на Черкащині: матері повідомлено про підозру, триває перевірка дій соцслужб

4 дитини загинули в пожежі на Черкащині: матері повідомлено про підозру

22 листопада в селі Осітна Уманського району Черкаської області сталася пожежа в житловому будинку, унаслідок якої загинули четверо малолітніх дітей. Ще двоє у лікарні з опіками.

Під процесуальним керівництвом Уманської окружної прокуратури встановлюються усі обставини цієї трагедії, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі розслідування

За даними слідства, мати залишила вдома без нагляду шістьох дітей. Поки її не було, у будинку спалахнув вогонь.

Загиблі діти: двоє хлопчиків 5 та 7 років, трирічна дівчинка і немовля 10 місяців. Двоє постраждалих дітей восьми та десяти років перебувають під наглядом медиків. Ще одна дитина, 12-річна дівчинка, на момент трагедії гостювала у рідних.

Розслідування ведеться одразу за кількома статтями, серед яких умисне вбивство малолітніх, порушення пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей та злісне невиконання батьківських обов’язків.

Матері вже повідомлено про підозру - злісне невиконання обов’язків по догляду за дітьми, що спричинило їхню смерть.

Також перевіряють дії соціальних служб, адже сім’я перебувала на обліку.

Читайте: У Києві в квартирі вибухнула зарядна станція: в будинку повилітали вікна, пошкоджено авто. ФОТОрепортаж

Автор: 

діти (5583) пожежа (4479) Черкаська область (242) Уманський район (27) Осітна (1)
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Топ коментарі
+4
Эту тоже за ноги и об угол дома.
10-месячного оставить!!!! .... рот!!!!!!
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26.11.2025 14:13 Відповісти
+3
я не знаю що там було, і як.
я кажу що якщо мати нормальна, то винна держава і соцслужби.
якщо ж вона бухала і т.д., то вона винна.

а ви, я бачу, точно знаєте що там було, розкажіть всім.
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26.11.2025 15:29 Відповісти
+2
походу развесела "берегиня" заробляла на своїй "дитячій фермі"...
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26.11.2025 14:57 Відповісти
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Эту тоже за ноги и об угол дома.
10-месячного оставить!!!! .... рот!!!!!!
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26.11.2025 14:13 Відповісти
якщо вона за бухлом пішла, то все вірно пишете.
якщо банально за їжею для дітей в магазин - то чому ви не пригледіли за дітьми?
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26.11.2025 14:57 Відповісти
Потому что за едой легко можно было послать 12-летнюю дочь.
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26.11.2025 15:00 Відповісти
"12-річна дівчинка, на момент трагедії гостювала у рідних"

ага, точно, згоден з вами.
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26.11.2025 15:02 Відповісти
Позвонить/дождаться - не варианты для вас, не?
Ну, проще, конечно, бросить всех и пойти.
Своих тоже оставляете?
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26.11.2025 15:25 Відповісти
я не знаю що там було, і як.
я кажу що якщо мати нормальна, то винна держава і соцслужби.
якщо ж вона бухала і т.д., то вона винна.

а ви, я бачу, точно знаєте що там було, розкажіть всім.
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26.11.2025 15:29 Відповісти
Следствие выяснит и расскажет.
1/2 офф: в США, к примеру, в принципе нельзя оставлять без надзора взрослых ребёнка до 12 лет.
Вот и считай (с)
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26.11.2025 15:40 Відповісти
ти ще розкажи, як в сша соцслужби працюють і які там виплати.
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26.11.2025 16:08 Відповісти
винна держава і соцслужби
-----------
Бугага, ей держава семерых настрогала??? Или соцслужбы? Нарожала - отвечай за них.
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26.11.2025 15:42 Відповісти
"10-месячного оставить"

там были дети 8-10 лет, довольно взрослые. я своего младшего брата в 8 лет нянчил, а меня нянчил старший брат. и вот тут меня терзают смутные сомнения - среда воспитания? двери допустим на замке, окна тоже на замке? спали? или их приспали? или полный пох-м в семье? и т.д.
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26.11.2025 15:15 Відповісти
походу развесела "берегиня" заробляла на своїй "дитячій фермі"...
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26.11.2025 14:57 Відповісти
Я вражений, скільки таких як ти вилізло в коментах з паскудними домислами, що раз багатодітна сім'я значить обов'язково алкоголіки і наркомани батьки. Швидше всього ви спромоглись максимум на одну дитину і поняття не маєте, як живуть багатодітні сім'ї і що державні чиновники тільки на телешоу ллють кродилячі сльози від падіння показників демографії, але ніхто нічого не робив і не роблять щоб забезпечити для багатодітних родин добробут та примножувати їх Брешу, був у нас один прем'єр, яка працювала в цьому напрямку і доволі непогані були результати - баба Юля.
До речі про причину пожежі не повідомляють, а останнім часом їх багато виникає в результаті відключень світла.
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26.11.2025 23:51 Відповісти
Матері вже повідомлено про підозру - злісне невиконання обов'язків по догляду за дітьми, що спричинило їхню смерть.

Також перевіряють дії соціальних служб, адже сім'я перебувала на обліку. Джерело: https://censor.net/ua/n3587109
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27.11.2025 06:06 Відповісти
Під процесуальним керівництвом Уманської окружної прокуратури https://t.me/pgo_gov_ua/33771 встановлюються усі обставини цієї трагедії, інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3587109
Ще не встановили обставини, а вже підозра і "злісне" - слідакам гівна на вентилятор накидати, як два пальці об асфальт. Я не хочу нікого виправдовувати, але й зі звинуваченнями не поспішав би - ми не знаємо чому і куди відлучилась мати, а якщо до магазину чи аптеки?, вибратися з шістьма дітьми ох як не просто.
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27.11.2025 22:55 Відповісти
Це була реальна ферма по вирощуванню задля грошей на пособія. Дітей треба було забирати через соцслужбу, а саму паскуду стерелізувати.
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26.11.2025 17:07 Відповісти
і чому тобі при народженні не зробили лоботамію?, менше гівна в голові було б.
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26.11.2025 23:19 Відповісти
Треба було зробити тобі хімічну кастрацію, щоб не народжувалось більше паскуд.
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27.11.2025 00:13 Відповісти
 
 