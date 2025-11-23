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На Черкащині під час пожежі загинули четверо дітей, ще одна дитина зазнала опіків,- ДСНС

Четверо дітей загинули під час пожежі в житловому будинку на Черкащині

У Черкаській області внаслідок пожежі в житловому будинку загинули четверо дітей, ще одну дитину госпіталізували з опіками.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

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Трагедія забрала життя 4 дітей

"Сьогодні надвечір рятувальники Черкащини отримали повідомлення про пожежу в житловому будинку в Уманському районі. Стурбована мати повідомила, що вогонь охопив усе помешкання, де перебували діти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежники оперативно прибули на місце та локалізували вогонь на площі близько 56 кв. м.

"Попри миттєву реакцію, вогнеборці виявили рештки 3-х дітей та 1 фрагмент тіла ймовірно 4-ї дитини. Ймовірно це діти 2018, 2020, 2022, 2025 року народження", - повідомили у ДСНС.

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Ще одна дитина постраждала

Ще одна дитина, 2017 року народження, доставлена до лікарні з опіками рук І ступеню та ознаками отруєння продуктами горіння.

Наразі рятувальники з’ясовують причини виникнення пожежі. Подія класифікується як надзвичайна ситуація місцевого рівня.

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діти (5575) пожежа (4476) Черкаська область (241) Уманський район (27)
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Не вірю ні одному слову матері маленькі діти і самі це такі родини де народжують дітей щобне працювать живуть на виплати принароджені в основній масі неблагополучні ротини та цигани дітей віддають батькам чи родичам ті оформллюють опікунство де виплати більші і до повноліття
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23.11.2025 04:36 Відповісти
Це цигани.
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23.11.2025 13:35 Відповісти
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23.11.2025 07:53 Відповісти
Біда за бідою ,що це за батьки,ну чому ?
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23.11.2025 08:07 Відповісти
Стурбована мати повідомила - в даному випадку це як жорстокий, страшний та цинічний анекдот.
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23.11.2025 09:16 Відповісти
"Стурбована мати повідомила"

Стурбована чим? Шо виплати на дітей знімуть?
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23.11.2025 10:17 Відповісти
 
 