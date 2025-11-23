На Черкащині під час пожежі загинули четверо дітей, ще одна дитина зазнала опіків,- ДСНС
У Черкаській області внаслідок пожежі в житловому будинку загинули четверо дітей, ще одну дитину госпіталізували з опіками.
Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Трагедія забрала життя 4 дітей
"Сьогодні надвечір рятувальники Черкащини отримали повідомлення про пожежу в житловому будинку в Уманському районі. Стурбована мати повідомила, що вогонь охопив усе помешкання, де перебували діти", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пожежники оперативно прибули на місце та локалізували вогонь на площі близько 56 кв. м.
"Попри миттєву реакцію, вогнеборці виявили рештки 3-х дітей та 1 фрагмент тіла ймовірно 4-ї дитини. Ймовірно це діти 2018, 2020, 2022, 2025 року народження", - повідомили у ДСНС.
Ще одна дитина постраждала
Ще одна дитина, 2017 року народження, доставлена до лікарні з опіками рук І ступеню та ознаками отруєння продуктами горіння.
Наразі рятувальники з’ясовують причини виникнення пожежі. Подія класифікується як надзвичайна ситуація місцевого рівня.
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