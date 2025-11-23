В Черкасской области во время пожара погибли четверо детей, еще один ребенок в больнице, - ГСЧС
В Черкасской области в результате пожара в жилом доме погибли четверо детей, еще один ребенок госпитализирован с ожогами.
Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Трагедия унесла жизни 4 детей
"Вчера вечером спасатели Черкасской области получили сообщение о пожаре в жилом доме в Уманском районе. Обеспокоенная мать сообщила, что огонь охватил всю квартиру, где находились дети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарные оперативно прибыли на место и локализовали огонь на площади около 56 кв. м.
"Несмотря на мгновенную реакцию, пожарные обнаружили останки 3-х детей и 1 фрагмент тела, вероятно, 4-го ребенка. Вероятно, это дети 2018, 2020, 2022, 2025 года рождения", - сообщили в ГСЧС.
Еще один ребенок пострадал
Еще один ребенок, 2017 года рождения, доставлен в больницу с ожогами рук I степени и признаками отравления продуктами горения.
Сейчас спасатели выясняют причины возникновения пожара. Происшествие классифицируется как чрезвычайная ситуация местного уровня.
