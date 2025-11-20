РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12994 посетителя онлайн
Новости Фото Взрыв в Киеве
8 096 22

В Киеве в квартире взорвалась зарядная станция: в доме вылетели окна, повреждены автомобили. ФОТОрепортаж

В Киеве произошел взрыв в жилом доме в результате возгорания зарядной станции (аккумулятора/генератора).

Инцидент произошел в квартире на четвертом этаже 11-этажного дома на Кудрявском спуске, сообщают местные источники, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Повреждены окна и автомобиль

После взрыва в помещении вспыхнул пожар. На место прибыли спасатели ГСЧС, которые оперативно ликвидировали возгорание. Из-за сильной ударной волны в доме вылетели окна, а возле дома повреждены припаркованные автомобили.

Из соседней квартиры спасатели эвакуировали двух человек, среди них - ребенка. Пострадавших нет, но жителей временно вывели из опасной зоны для проверки состояния конструкций дома.

Причины взрыва и детали поломки зарядной станции устанавливают специалисты. На месте работают правоохранители и эксперты.

Читайте также: До 18 часов не будет света в Киеве 20 ноября

взрыв
взрыв
взрыв
взрыв
взрыв
взрыв

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержан мужчина, причастный к взрыву на "Укрпочте" в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

взрыв (6912) Киев (26407) пожар (6025) ГСЧС (5200)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Вибухнув, скоріше за все, акумулятор. І, скоріше за все, літієвий.
показать весь комментарий
20.11.2025 15:10 Ответить
+4
Жесть. Люди їх купують, щоб хоч трохи було світла.
Як таке може бути?
ДСНС сподіваюсь розбереться і озвучить.застереження.
показать весь комментарий
20.11.2025 15:18 Ответить
+4
Зарядні станції для того і зроблені, щоб не думати -вони працюють автоматично.
Можливо підробка чи брак.
показать весь комментарий
20.11.2025 15:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що це за станція, яка так вибухає?
Може вода стояла на міні/вибухівкі ?
показать весь комментарий
20.11.2025 15:07 Ответить
Вибухнув, скоріше за все, акумулятор. І, скоріше за все, літієвий.
показать весь комментарий
20.11.2025 15:10 Ответить
Жесть. Люди їх купують, щоб хоч трохи було світла.
Як таке може бути?
ДСНС сподіваюсь розбереться і озвучить.застереження.
показать весь комментарий
20.11.2025 15:18 Ответить
Літій-іонні акумуляторні батареї дуже вибагливі. Якщо коротко - будь-яка акумуляторна батарея чи акумулятор з хімією NMC за деяких умов можуть зайнятися та вибухнути. Але ******* брендові зарядні станції мають акумуляторні батареї літій-залізо-фосфатні. Вони мають ряд переваг

PS. Подивіться в Ютубі, як горять електросамокати, ноутбуки тощо
показать весь комментарий
20.11.2025 16:00 Ответить
Нормальні прилади, мають захист. Тому не вибухають. ЛІтій і там і там
показать весь комментарий
20.11.2025 17:56 Ответить
Так, звісно. Просто Li-Fe-PO4 димлять, кипить електроліт, але не горить. Ні, якщо КЗ самої АКБ то може зайнятися вже від перегріву проводників. Але Li-Fe-PO4 в цьому плані більш безпечна
показать весь комментарий
20.11.2025 19:08 Ответить
Це майже напевно, "вилка суїцидника". Коли роблять провід з двома штепселями. Один в станцію, другий в мережу, якщо відсутня електрика. Коли забувають витягнути, йде зустрічний струм з мережі, на станцію. І вона вибухає
показать весь комментарий
20.11.2025 17:54 Ответить
Ні, коли забули вхідний автомат вирубити і підключилися до мережі.
показать весь комментарий
20.11.2025 22:55 Ответить
Як варіант
показать весь комментарий
20.11.2025 23:07 Ответить
Підключати треба правильно. А то або мізків немає, або рученятка з жопи виросли.
показать весь комментарий
20.11.2025 15:36 Ответить
Зарядні станції для того і зроблені, щоб не думати -вони працюють автоматично.
Можливо підробка чи брак.
показать весь комментарий
20.11.2025 15:45 Ответить
Брак можливий в будь-якому виробництві, нажаль...
показать весь комментарий
20.11.2025 15:57 Ответить
Літієві акумулятори мають здатність вибухати і горіти при дуже великій температурі. і водою не погасиш. Дуже небезпечно. В квартирі тримати і експлуатувати. Щось станеться з зарядною станцією- перенапруга і вибух. Розгерметизація - пожежа.
показать весь комментарий
20.11.2025 15:46 Ответить
Генератор на паливі працює, воно теж могло бахнути.
показать весь комментарий
20.11.2025 15:56 Ответить
Ну так не в квартирі багатоповерхівки. Хоча є і такі унікуми
показать весь комментарий
20.11.2025 18:04 Ответить
Такой зарядкой можно скалу в карьере подрывать вместо динамита
показать весь комментарий
20.11.2025 16:13 Ответить
Ти не далекий від відкриття навіщо дрону ще й нести бімбу якщо сам може бути нею ??? Тринітролітіуол чи азід літію треба короче помішати подивитися )
показать весь комментарий
20.11.2025 16:35 Ответить
привіт від дядюшки ляо з підробними акумами.
показать весь комментарий
20.11.2025 17:04 Ответить
В цій квартирі, явно не бомжі жили, щоб барахло купляти. Схоже на "вилку суїцидника"
показать весь комментарий
20.11.2025 17:57 Ответить
Було б добре дізнатись яка саме станція
показать весь комментарий
20.11.2025 18:39 Ответить
Інтрига
показать весь комментарий
20.11.2025 19:09 Ответить
 
 