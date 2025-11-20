В Киеве в квартире взорвалась зарядная станция: в доме вылетели окна, повреждены автомобили. ФОТОрепортаж
В Киеве произошел взрыв в жилом доме в результате возгорания зарядной станции (аккумулятора/генератора).
Инцидент произошел в квартире на четвертом этаже 11-этажного дома на Кудрявском спуске, сообщают местные источники, передает Цензор.НЕТ.
Повреждены окна и автомобиль
После взрыва в помещении вспыхнул пожар. На место прибыли спасатели ГСЧС, которые оперативно ликвидировали возгорание. Из-за сильной ударной волны в доме вылетели окна, а возле дома повреждены припаркованные автомобили.
Из соседней квартиры спасатели эвакуировали двух человек, среди них - ребенка. Пострадавших нет, но жителей временно вывели из опасной зоны для проверки состояния конструкций дома.
Причины взрыва и детали поломки зарядной станции устанавливают специалисты. На месте работают правоохранители и эксперты.
Може вода стояла на міні/вибухівкі ?
Як таке може бути?
ДСНС сподіваюсь розбереться і озвучить.застереження.
PS. Подивіться в Ютубі, як горять електросамокати, ноутбуки тощо
Можливо підробка чи брак.