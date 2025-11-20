До 18 часов не будет света в Киеве 20 ноября
20 ноября свет в Киеве будет отсутствовать 11,5–18 часов, в зависимости от очереди и группы потребителей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети.
Согласно графикам, меньше всего электроэнергией смогут пользоваться потребители группы 1,1 – только 6 часов из 24. Больше всего – те, кто относится к группе 6,2 – 12,5 часов.
Исходя из обнародованных графиков, 20 ноября в течение 30 минут (с 13:30 до 14:00) без электроэнергии будут все бытовые потребители столицы.
Графики отключения света в Киеве
