РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12367 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии
3 525 26

До 18 часов не будет света в Киеве 20 ноября

Киев без света

20 ноября свет в Киеве будет отсутствовать 11,5–18 часов, в зависимости от очереди и группы потребителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Согласно графикам, меньше всего электроэнергией смогут пользоваться потребители группы 1,1 – только 6 часов из 24. Больше всего – те, кто относится к группе 6,2 – 12,5 часов.

Исходя из обнародованных графиков, 20 ноября в течение 30 минут (с 13:30 до 14:00) без электроэнергии будут все бытовые потребители столицы.

Графики отключения света в Киеве

Графики отключения

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В четверг света будет меньше: Отключения будут действовать круглосуточно, ограничат на полторы очереди больше, – "Укрэнерго"

Автор: 

Киев (26380) ДТЭК (561) отключение света (526)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Найвеличніший збільшить добу до 52 годин. ))
показать весь комментарий
20.11.2025 09:13 Ответить
+10
Приняв країну з атомною енергетикою, а лишив зі свічкою, але це перемога .
показать весь комментарий
20.11.2025 09:34 Ответить
+9
что произошло катастрофическое? зеленский со своими рылами не хотят уходить, потому гнобить всех напоследок
показать весь комментарий
20.11.2025 08:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
что произошло катастрофическое? зеленский со своими рылами не хотят уходить, потому гнобить всех напоследок
показать весь комментарий
20.11.2025 08:50 Ответить
Точно - это ж Зеленский отключает специально электричество, чтобы "погнобить" и твои братушки из Москвы, которые вчера били по Украине ракетами ни при чем - Зеленский все, да, ботяра кацапская?
показать весь комментарий
20.11.2025 09:57 Ответить
Ну треба ж свою "сірість" та неосвіченість показати всім. Я взагалі не розумію, навіщо лізти в теми, я яких ти повний нуль. Руйнування маневрової генерації для ботів це не "катастрофічно". Це нормально, а електрика передається по Wi-Fi
показать весь комментарий
20.11.2025 10:32 Ответить
Поставили нового очільника міністерства енергетики, який користуючись моментом вирішив підзаробити собі в кишеню. Що тут незрозумілого?
показать весь комментарий
20.11.2025 10:00 Ответить
Что скажешь нормально подготовились
показать весь комментарий
20.11.2025 08:53 Ответить
Приняв країну з атомною енергетикою, а лишив зі свічкою, але це перемога .
показать весь комментарий
20.11.2025 09:34 Ответить
це вже він , план перемоги Омансьої ZеГниди ?
показать весь комментарий
20.11.2025 09:05 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2025 09:11 Ответить
да да ..пам'ятаю ту словесну пустопорожню дічь )
показать весь комментарий
20.11.2025 09:11 Ответить
Плівки Міндіча, то є той славнозвісний український 1000 годинний контент?
показать весь комментарий
20.11.2025 09:12 Ответить
Маловато.гнидычи не указаны
показать весь комментарий
20.11.2025 09:13 Ответить
ЗЕ до цих пір думає, що він артист розмовного жанру: вийшов прочитав текст - і вся робота! Хтось підкаже йому, що суть роботи президента зовсім інша? Що необхідно ще й виконувати те, що написано в тексті!
показать весь комментарий
20.11.2025 10:06 Ответить
А що буде коли до 26 годин на добу світла не буде?
показать весь комментарий
20.11.2025 09:10 Ответить
Найвеличніший збільшить добу до 52 годин. ))
показать весь комментарий
20.11.2025 09:13 Ответить
- Товаріщ політрук, патрони кончілісь!
- Іванов, но ти же камсамолєц!

І пулємйот застрочіл с новой сілой...

Так і тут.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:46 Ответить
Багаття і шашлик.
1) що залишилося
2) що обіцяли

+ вино (а шо ж робити?)))
показать весь комментарий
20.11.2025 11:08 Ответить
Таке враження, що Зермаки продовжують приторговувати електроенергією до Молдови, чи куди вони там ще експортують
показать весь комментарий
20.11.2025 09:19 Ответить
схоже міндіч електрику теж вкрав ... бо гарні предмети прямокутної форми схожі на долари в пакуванні резервного фонду США закінчились )
показать весь комментарий
20.11.2025 09:21 Ответить
А це ще зіма не в разгарі. Потім мабуть і 24/7 без світла...
показать весь комментарий
20.11.2025 09:29 Ответить
а де це все ? ..мабуть в котеджних містечках Zельоних гнид

Генератори, які надані з резервів механізму цивільного захисту ЄС (https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/resceu_en rescEU), розміщених у Польщі, варіюються від невеликих потужністю 12,5 кВА до великих потужністю 1000 кВА, які здатні забезпечити енергією цілі лікарні у разі відключення електроенергії.
показать весь комментарий
20.11.2025 09:55 Ответить
Які цілі лікарні?

У школах у підвалах діти без світла і відповідно без вентиляції годинами сидять.
Котельні стоять.

НЕМА ПАЛЬНОГО! до подарованих генераторів
показать весь комментарий
20.11.2025 11:13 Ответить
Нє ну правильно, хай люди поменше читають і дивляться про корупцію, а блогери і журналісти поменше пишуть і знімають. А потім через пару днів дамо вам пряника у вигляді менших відключень.
показать весь комментарий
20.11.2025 10:15 Ответить
Вам читати вже щось, мабуть, пізно, якщо ви звинувачуєте "Укренерго" в обстрілах території України. Слухайте музику
показать весь комментарий
20.11.2025 10:34 Ответить
Де ви, читач "ТруХи", побачили звунувачення "Укренерго"?
показать весь комментарий
20.11.2025 10:55 Ответить
Схід із вами, кияни
показать весь комментарий
20.11.2025 11:38 Ответить
 
 