До 18 часов не будет света в Киеве 20 ноября

20 ноября свет в Киеве будет отсутствовать 11,5–18 часов, в зависимости от очереди и группы потребителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Согласно графикам, меньше всего электроэнергией смогут пользоваться потребители группы 1,1 – только 6 часов из 24. Больше всего – те, кто относится к группе 6,2 – 12,5 часов.

Исходя из обнародованных графиков, 20 ноября в течение 30 минут (с 13:30 до 14:00) без электроэнергии будут все бытовые потребители столицы.

Графики отключения света в Киеве

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В четверг света будет меньше: Отключения будут действовать круглосуточно, ограничат на полторы очереди больше, – "Укрэнерго"