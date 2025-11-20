До 18 годин не буде світла в Києві 20 листопада

20 листопада світло в Києві буде відсутнє 11,5–18 годин, залежно від черги та групи споживачів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

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Відповідно до графіків найменше електроенергією зможуть користуватись споживачі групи 1,1 – лише 6 годин з 24-х. Найбільше – ті хто належить до групи 6,2 – 12,5 годин.

Виходячи з оприлюднених графіків 20 листопада впродовж 30 хв (з 13:30 по 14:00) без електроенергії будуть всі побутові споживачі столиці.

Графіки відключення світла у Києва

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