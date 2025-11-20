До 18 годин не буде світла в Києві 20 листопада
20 листопада світло в Києві буде відсутнє 11,5–18 годин, залежно від черги та групи споживачів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.
Відповідно до графіків найменше електроенергією зможуть користуватись споживачі групи 1,1 – лише 6 годин з 24-х. Найбільше – ті хто належить до групи 6,2 – 12,5 годин.
Виходячи з оприлюднених графіків 20 листопада впродовж 30 хв (з 13:30 по 14:00) без електроенергії будуть всі побутові споживачі столиці.
Графіки відключення світла у Києва
Топ коментарі
+13 Ostap Hor
показати весь коментар20.11.2025 09:13 Відповісти Посилання
+12 Kravchenko Igor
показати весь коментар20.11.2025 09:34 Відповісти Посилання
+10 Vi Wa
показати весь коментар20.11.2025 08:50 Відповісти Посилання
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- Іванов, но ти же камсамолєц!
І пулємйот застрочіл с новой сілой...
Так і тут.
1) що залишилося
2) що обіцяли
+ вино (а шо ж робити?)))
Генератори, які надані з резервів механізму цивільного захисту ЄС (https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/resceu_en rescEU), розміщених у Польщі, варіюються від невеликих потужністю 12,5 кВА до великих потужністю 1000 кВА, які здатні забезпечити енергією цілі лікарні у разі відключення електроенергії.
У школах у підвалах діти без світла і відповідно без вентиляції годинами сидять.
Котельні стоять.
НЕМА ПАЛЬНОГО! до подарованих генераторів