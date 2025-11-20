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Новини Відключення електроенергії
4 081 26

До 18 годин не буде світла в Києві 20 листопада

Київ без світла

20 листопада світло в Києві буде відсутнє 11,5–18 годин, залежно від черги та групи споживачів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

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Відповідно до графіків найменше електроенергією зможуть користуватись споживачі групи 1,1 – лише 6 годин з 24-х. Найбільше – ті хто належить до групи 6,2 – 12,5 годин.

Виходячи з оприлюднених графіків 20 листопада впродовж 30 хв (з 13:30 по 14:00) без електроенергії будуть всі побутові споживачі столиці.

Графіки відключення світла у Києва 

Гафіки відключення

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У четвер світла буде менше: Відключення діятимуть усю добу, обмежуватимуть на півтори черги більше, – "Укренерго"

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Київ (20826) ДТЕК (2055) відключення світла (1685)
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Топ коментарі
+13
Найвеличніший збільшить добу до 52 годин. ))
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20.11.2025 09:13 Відповісти
+12
Приняв країну з атомною енергетикою, а лишив зі свічкою, але це перемога .
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20.11.2025 09:34 Відповісти
+10
что произошло катастрофическое? зеленский со своими рылами не хотят уходить, потому гнобить всех напоследок
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20.11.2025 08:50 Відповісти
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что произошло катастрофическое? зеленский со своими рылами не хотят уходить, потому гнобить всех напоследок
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20.11.2025 08:50 Відповісти
Точно - это ж Зеленский отключает специально электричество, чтобы "погнобить" и твои братушки из Москвы, которые вчера били по Украине ракетами ни при чем - Зеленский все, да, ботяра кацапская?
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20.11.2025 09:57 Відповісти
Ну треба ж свою "сірість" та неосвіченість показати всім. Я взагалі не розумію, навіщо лізти в теми, я яких ти повний нуль. Руйнування маневрової генерації для ботів це не "катастрофічно". Це нормально, а електрика передається по Wi-Fi
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20.11.2025 10:32 Відповісти
Поставили нового очільника міністерства енергетики, який користуючись моментом вирішив підзаробити собі в кишеню. Що тут незрозумілого?
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20.11.2025 10:00 Відповісти
Что скажешь нормально подготовились
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20.11.2025 08:53 Відповісти
Приняв країну з атомною енергетикою, а лишив зі свічкою, але це перемога .
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20.11.2025 09:34 Відповісти
це вже він , план перемоги Омансьої ZеГниди ?
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20.11.2025 09:05 Відповісти
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20.11.2025 09:11 Відповісти
да да ..пам'ятаю ту словесну пустопорожню дічь )
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20.11.2025 09:11 Відповісти
Плівки Міндіча, то є той славнозвісний український 1000 годинний контент?
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20.11.2025 09:12 Відповісти
Маловато.гнидычи не указаны
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20.11.2025 09:13 Відповісти
ЗЕ до цих пір думає, що він артист розмовного жанру: вийшов прочитав текст - і вся робота! Хтось підкаже йому, що суть роботи президента зовсім інша? Що необхідно ще й виконувати те, що написано в тексті!
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20.11.2025 10:06 Відповісти
А що буде коли до 26 годин на добу світла не буде?
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20.11.2025 09:10 Відповісти
Найвеличніший збільшить добу до 52 годин. ))
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20.11.2025 09:13 Відповісти
- Товаріщ політрук, патрони кончілісь!
- Іванов, но ти же камсамолєц!

І пулємйот застрочіл с новой сілой...

Так і тут.
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20.11.2025 09:46 Відповісти
Багаття і шашлик.
1) що залишилося
2) що обіцяли

+ вино (а шо ж робити?)))
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20.11.2025 11:08 Відповісти
Таке враження, що Зермаки продовжують приторговувати електроенергією до Молдови, чи куди вони там ще експортують
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20.11.2025 09:19 Відповісти
схоже міндіч електрику теж вкрав ... бо гарні предмети прямокутної форми схожі на долари в пакуванні резервного фонду США закінчились )
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20.11.2025 09:21 Відповісти
А це ще зіма не в разгарі. Потім мабуть і 24/7 без світла...
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20.11.2025 09:29 Відповісти
а де це все ? ..мабуть в котеджних містечках Zельоних гнид

Генератори, які надані з резервів механізму цивільного захисту ЄС (https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/resceu_en rescEU), розміщених у Польщі, варіюються від невеликих потужністю 12,5 кВА до великих потужністю 1000 кВА, які здатні забезпечити енергією цілі лікарні у разі відключення електроенергії.
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20.11.2025 09:55 Відповісти
Які цілі лікарні?

У школах у підвалах діти без світла і відповідно без вентиляції годинами сидять.
Котельні стоять.

НЕМА ПАЛЬНОГО! до подарованих генераторів
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20.11.2025 11:13 Відповісти
Нє ну правильно, хай люди поменше читають і дивляться про корупцію, а блогери і журналісти поменше пишуть і знімають. А потім через пару днів дамо вам пряника у вигляді менших відключень.
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20.11.2025 10:15 Відповісти
Вам читати вже щось, мабуть, пізно, якщо ви звинувачуєте "Укренерго" в обстрілах території України. Слухайте музику
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20.11.2025 10:34 Відповісти
Де ви, читач "ТруХи", побачили звунувачення "Укренерго"?
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20.11.2025 10:55 Відповісти
Схід із вами, кияни
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20.11.2025 11:38 Відповісти
 
 