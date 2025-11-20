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Новини Фото Вибух у Києві
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У Києві в квартирі вибухнула зарядна станція: в будинку повилітали вікна, пошкоджено авто. ФОТОрепортаж

У Києві стався вибух у житловому будинку внаслідок загоряння зарядної станції (акумулятора/генератора).

Інцидент стався у квартирі на четвертому поверсі 11-поверхівки на Кудрявському узвозі, повідомляють місцеві джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Пошкоджено вікна й авто

Після вибуху в приміщенні спалахнула пожежа. На місце прибули рятувальники ДСНС, які оперативно ліквідували загоряння. Через сильно хвилю ударної хвилі в будинку повилітали вікна, а біля будинку пошкоджено припарковані автомобілі.

Із сусідньої квартири надзвичайники евакуювали двох людей, серед них — дитину. Постраждалих немає, але мешканців тимчасово вивели з небезпечної зони для перевірки стану конструкцій будинку.

Причини вибуху та деталі поломки зарядної станції встановлюють фахівці. На місці працюють правоохоронці та експерти.

Також читайте: До 18 годин не буде світла в Києві 20 листопада

вибух
вибух
вибух
вибух
вибух
вибух

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Автор: 

вибух (4724) Київ (20826) пожежа (4471) ДСНС (5347)
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Топ коментарі
+5
Вибухнув, скоріше за все, акумулятор. І, скоріше за все, літієвий.
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20.11.2025 15:10 Відповісти
+4
Жесть. Люди їх купують, щоб хоч трохи було світла.
Як таке може бути?
ДСНС сподіваюсь розбереться і озвучить.застереження.
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20.11.2025 15:18 Відповісти
+4
Зарядні станції для того і зроблені, щоб не думати -вони працюють автоматично.
Можливо підробка чи брак.
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20.11.2025 15:45 Відповісти
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Що це за станція, яка так вибухає?
Може вода стояла на міні/вибухівкі ?
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20.11.2025 15:07 Відповісти
Вибухнув, скоріше за все, акумулятор. І, скоріше за все, літієвий.
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20.11.2025 15:10 Відповісти
Жесть. Люди їх купують, щоб хоч трохи було світла.
Як таке може бути?
ДСНС сподіваюсь розбереться і озвучить.застереження.
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20.11.2025 15:18 Відповісти
Літій-іонні акумуляторні батареї дуже вибагливі. Якщо коротко - будь-яка акумуляторна батарея чи акумулятор з хімією NMC за деяких умов можуть зайнятися та вибухнути. Але ******* брендові зарядні станції мають акумуляторні батареї літій-залізо-фосфатні. Вони мають ряд переваг

PS. Подивіться в Ютубі, як горять електросамокати, ноутбуки тощо
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20.11.2025 16:00 Відповісти
Нормальні прилади, мають захист. Тому не вибухають. ЛІтій і там і там
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20.11.2025 17:56 Відповісти
Так, звісно. Просто Li-Fe-PO4 димлять, кипить електроліт, але не горить. Ні, якщо КЗ самої АКБ то може зайнятися вже від перегріву проводників. Але Li-Fe-PO4 в цьому плані більш безпечна
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20.11.2025 19:08 Відповісти
Це майже напевно, "вилка суїцидника". Коли роблять провід з двома штепселями. Один в станцію, другий в мережу, якщо відсутня електрика. Коли забувають витягнути, йде зустрічний струм з мережі, на станцію. І вона вибухає
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20.11.2025 17:54 Відповісти
Ні, коли забули вхідний автомат вирубити і підключилися до мережі.
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20.11.2025 22:55 Відповісти
Як варіант
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20.11.2025 23:07 Відповісти
Підключати треба правильно. А то або мізків немає, або рученятка з жопи виросли.
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20.11.2025 15:36 Відповісти
Зарядні станції для того і зроблені, щоб не думати -вони працюють автоматично.
Можливо підробка чи брак.
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20.11.2025 15:45 Відповісти
Брак можливий в будь-якому виробництві, нажаль...
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20.11.2025 15:57 Відповісти
Літієві акумулятори мають здатність вибухати і горіти при дуже великій температурі. і водою не погасиш. Дуже небезпечно. В квартирі тримати і експлуатувати. Щось станеться з зарядною станцією- перенапруга і вибух. Розгерметизація - пожежа.
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20.11.2025 15:46 Відповісти
Генератор на паливі працює, воно теж могло бахнути.
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20.11.2025 15:56 Відповісти
Ну так не в квартирі багатоповерхівки. Хоча є і такі унікуми
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20.11.2025 18:04 Відповісти
Такой зарядкой можно скалу в карьере подрывать вместо динамита
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20.11.2025 16:13 Відповісти
Ти не далекий від відкриття навіщо дрону ще й нести бімбу якщо сам може бути нею ??? Тринітролітіуол чи азід літію треба короче помішати подивитися )
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20.11.2025 16:35 Відповісти
привіт від дядюшки ляо з підробними акумами.
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20.11.2025 17:04 Відповісти
В цій квартирі, явно не бомжі жили, щоб барахло купляти. Схоже на "вилку суїцидника"
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20.11.2025 17:57 Відповісти
Було б добре дізнатись яка саме станція
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20.11.2025 18:39 Відповісти
Інтрига
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20.11.2025 19:09 Відповісти
 
 