У Києві в квартирі вибухнула зарядна станція: в будинку повилітали вікна, пошкоджено авто. ФОТОрепортаж
У Києві стався вибух у житловому будинку внаслідок загоряння зарядної станції (акумулятора/генератора).
Інцидент стався у квартирі на четвертому поверсі 11-поверхівки на Кудрявському узвозі, повідомляють місцеві джерела, передає Цензор.НЕТ.
Пошкоджено вікна й авто
Після вибуху в приміщенні спалахнула пожежа. На місце прибули рятувальники ДСНС, які оперативно ліквідували загоряння. Через сильно хвилю ударної хвилі в будинку повилітали вікна, а біля будинку пошкоджено припарковані автомобілі.
Із сусідньої квартири надзвичайники евакуювали двох людей, серед них — дитину. Постраждалих немає, але мешканців тимчасово вивели з небезпечної зони для перевірки стану конструкцій будинку.
Причини вибуху та деталі поломки зарядної станції встановлюють фахівці. На місці працюють правоохоронці та експерти.
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Може вода стояла на міні/вибухівкі ?
Як таке може бути?
ДСНС сподіваюсь розбереться і озвучить.застереження.
PS. Подивіться в Ютубі, як горять електросамокати, ноутбуки тощо
Можливо підробка чи брак.