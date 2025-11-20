У Києві в квартирі вибухнула зарядна станція: в будинку повилітали вікна, пошкоджено авто. ФОТОрепортаж

У Києві стався вибух у житловому будинку внаслідок загоряння зарядної станції (акумулятора/генератора).

Інцидент стався у квартирі на четвертому поверсі 11-поверхівки на Кудрявському узвозі, повідомляють місцеві джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Пошкоджено вікна й авто

Після вибуху в приміщенні спалахнула пожежа. На місце прибули рятувальники ДСНС, які оперативно ліквідували загоряння. Через сильно хвилю ударної хвилі в будинку повилітали вікна, а біля будинку пошкоджено припарковані автомобілі.

Із сусідньої квартири надзвичайники евакуювали двох людей, серед них — дитину. Постраждалих немає, але мешканців тимчасово вивели з небезпечної зони для перевірки стану конструкцій будинку.

Причини вибуху та деталі поломки зарядної станції встановлюють фахівці. На місці працюють правоохоронці та експерти.

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