4 ребенка погибли в пожаре на Черкасчине: матери сообщено о подозрении, продолжается проверка действий соцслужб
22 ноября в селе Оситная Уманского района Черкасской области произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли четверо малолетних детей. Еще двое находятся в больнице с ожогами.
Под процессуальным руководством Уманской окружной прокуратуры устанавливаются все обстоятельства этой трагедии, информирует Цензор.НЕТ.
Детали расследования
По данным следствия, мать оставила дома без присмотра шестерых детей. Пока ее не было, в доме вспыхнул пожар.
Погибшие дети: двое мальчиков 5 и 7 лет, трехлетняя девочка и младенец 10 месяцев. Двое пострадавших детей восьми и десяти лет находятся под наблюдением медиков. Еще один ребенок, 12-летняя девочка, на момент трагедии гостила у родственников.
Расследование ведется сразу по нескольким статьям, среди которых умышленное убийство малолетних, нарушение пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, и злостное неисполнение родительских обязанностей.
Матери уже сообщено о подозрении - злостное неисполнение обязанностей по уходу за детьми, повлекшее их смерть.
Также проверяют действия социальных служб, ведь семья состояла на учете.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
10-месячного оставить!!!! .... рот!!!!!!
якщо банально за їжею для дітей в магазин - то чому ви не пригледіли за дітьми?
ага, точно, згоден з вами.
Ну, проще, конечно, бросить всех и пойти.
Своих тоже оставляете?
я кажу що якщо мати нормальна, то винна держава і соцслужби.
якщо ж вона бухала і т.д., то вона винна.
а ви, я бачу, точно знаєте що там було, розкажіть всім.
1/2 офф: в США, к примеру, в принципе нельзя оставлять без надзора взрослых ребёнка до 12 лет.
Вот и считай (с)
-----------
Бугага, ей держава семерых настрогала??? Или соцслужбы? Нарожала - отвечай за них.
там были дети 8-10 лет, довольно взрослые. я своего младшего брата в 8 лет нянчил, а меня нянчил старший брат. и вот тут меня терзают смутные сомнения - среда воспитания? двери допустим на замке, окна тоже на замке? спали? или их приспали? или полный пох-м в семье? и т.д.