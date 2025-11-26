4 ребенка погибли в пожаре на Черкасчине: матери сообщено о подозрении, продолжается проверка действий соцслужб

22 ноября в селе Оситная Уманского района Черкасской области произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли четверо малолетних детей. Еще двое находятся в больнице с ожогами.

Под процессуальным руководством Уманской окружной прокуратуры устанавливаются все обстоятельства этой трагедии, информирует Цензор.НЕТ.

Детали расследования

По данным следствия, мать оставила дома без присмотра шестерых детей. Пока ее не было, в доме вспыхнул пожар.

Погибшие дети: двое мальчиков 5 и 7 лет, трехлетняя девочка и младенец 10 месяцев. Двое пострадавших детей восьми и десяти лет находятся под наблюдением медиков. Еще один ребенок, 12-летняя девочка, на момент трагедии гостила у родственников.

Расследование ведется сразу по нескольким статьям, среди которых умышленное убийство малолетних, нарушение пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, и злостное неисполнение родительских обязанностей.

Матери уже сообщено о подозрении - злостное неисполнение обязанностей по уходу за детьми, повлекшее их смерть.

Также проверяют действия социальных служб, ведь семья состояла на учете.

