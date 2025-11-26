РУС
4 ребенка погибли в пожаре на Черкасчине: матери сообщено о подозрении, продолжается проверка действий соцслужб

4 ребенка погибли в пожаре в Черкасской области: матери сообщено о подозрении

22 ноября в селе Оситная Уманского района Черкасской области произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли четверо малолетних детей. Еще двое находятся в больнице с ожогами.

Под процессуальным руководством Уманской окружной прокуратуры устанавливаются все обстоятельства этой трагедии, информирует Цензор.НЕТ.

Детали расследования

По данным следствия, мать оставила дома без присмотра шестерых детей. Пока ее не было, в доме вспыхнул пожар.

Погибшие дети: двое мальчиков 5 и 7 лет, трехлетняя девочка и младенец 10 месяцев. Двое пострадавших детей восьми и десяти лет находятся под наблюдением медиков. Еще один ребенок, 12-летняя девочка, на момент трагедии гостила у родственников.

Расследование ведется сразу по нескольким статьям, среди которых умышленное убийство малолетних, нарушение пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, и злостное неисполнение родительских обязанностей.

Матери уже сообщено о подозрении - злостное неисполнение обязанностей по уходу за детьми, повлекшее их смерть.

Также проверяют действия социальных служб, ведь семья состояла на учете.

Автор: 

дети (6812) пожар (6072) Черкасская область (158) Уманский район (18) Оситная (1)
Топ комментарии
+3
Эту тоже за ноги и об угол дома.
10-месячного оставить!!!! .... рот!!!!!!
показать весь комментарий
26.11.2025 14:13 Ответить
+1
походу развесела "берегиня" заробляла на своїй "дитячій фермі"...
показать весь комментарий
26.11.2025 14:57 Ответить
+1
я не знаю що там було, і як.
я кажу що якщо мати нормальна, то винна держава і соцслужби.
якщо ж вона бухала і т.д., то вона винна.

а ви, я бачу, точно знаєте що там було, розкажіть всім.
показать весь комментарий
26.11.2025 15:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Эту тоже за ноги и об угол дома.
10-месячного оставить!!!! .... рот!!!!!!
показать весь комментарий
26.11.2025 14:13 Ответить
якщо вона за бухлом пішла, то все вірно пишете.
якщо банально за їжею для дітей в магазин - то чому ви не пригледіли за дітьми?
показать весь комментарий
26.11.2025 14:57 Ответить
Потому что за едой легко можно было послать 12-летнюю дочь.
показать весь комментарий
26.11.2025 15:00 Ответить
"12-річна дівчинка, на момент трагедії гостювала у рідних"

ага, точно, згоден з вами.
показать весь комментарий
26.11.2025 15:02 Ответить
Позвонить/дождаться - не варианты для вас, не?
Ну, проще, конечно, бросить всех и пойти.
Своих тоже оставляете?
показать весь комментарий
26.11.2025 15:25 Ответить
я не знаю що там було, і як.
я кажу що якщо мати нормальна, то винна держава і соцслужби.
якщо ж вона бухала і т.д., то вона винна.

а ви, я бачу, точно знаєте що там було, розкажіть всім.
показать весь комментарий
26.11.2025 15:29 Ответить
Следствие выяснит и расскажет.
1/2 офф: в США, к примеру, в принципе нельзя оставлять без надзора взрослых ребёнка до 12 лет.
Вот и считай (с)
показать весь комментарий
26.11.2025 15:40 Ответить
ти ще розкажи, як в сша соцслужби працюють і які там виплати.
показать весь комментарий
26.11.2025 16:08 Ответить
винна держава і соцслужби
-----------
Бугага, ей держава семерых настрогала??? Или соцслужбы? Нарожала - отвечай за них.
показать весь комментарий
26.11.2025 15:42 Ответить
її чоловік пішов добровольцем цю державу захищати. ой, як невдобно вийшло.
показать весь комментарий
26.11.2025 16:07 Ответить
4 трупа детей - это "неудобно"?!
показать весь комментарий
26.11.2025 16:32 Ответить
це твої слова. Я такого не казав
показать весь комментарий
26.11.2025 16:35 Ответить
"10-месячного оставить"

там были дети 8-10 лет, довольно взрослые. я своего младшего брата в 8 лет нянчил, а меня нянчил старший брат. и вот тут меня терзают смутные сомнения - среда воспитания? двери допустим на замке, окна тоже на замке? спали? или их приспали? или полный пох-м в семье? и т.д.
показать весь комментарий
26.11.2025 15:15 Ответить
походу развесела "берегиня" заробляла на своїй "дитячій фермі"...
показать весь комментарий
26.11.2025 14:57 Ответить
 
 