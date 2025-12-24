РУС
Новости атака на Черкащину
РФ атаковала ракетой Черкасскую область: один травмирован, повреждены учебное заведение и кладбище

Черкасская область после обстрела

Сегодня, 24 декабря, российские войска запустили ракету по Черкасской области, ПВО уничтожила цель.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Пострадавшие

"Сочельник в Черкасской области начался с вражеской атаки. Силами и средствами ПВО обезврежена российская ракета в Черкасском районе. Есть один травмированный. К счастью, не тяжелый", - говорится в сообщении.

Повреждения

По предварительным данным, взрывной волной повреждены:

  • учебное заведение,
  • гаражный кооператив,
  • местное кладбище.

Отмечается, что обследование территории продолжается. Работают все необходимые службы.

обстрел (31021) Черкасская область (166) Черкасский район (69)
В путлерівському кацапстані "скрєпа" така - в Святвечір вбивати людей.
показать весь комментарий
24.12.2025 18:23 Ответить
На сросії Святвечір 6 січня, Різдво 7.
показать весь комментарий
24.12.2025 18:56 Ответить
 
 