РФ атаковала ракетой Черкасскую область: один травмирован, повреждены учебное заведение и кладбище

Сегодня, 24 декабря, российские войска запустили ракету по Черкасской области, ПВО уничтожила цель.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавшие

"Сочельник в Черкасской области начался с вражеской атаки. Силами и средствами ПВО обезврежена российская ракета в Черкасском районе. Есть один травмированный. К счастью, не тяжелый", - говорится в сообщении.

Повреждения

По предварительным данным, взрывной волной повреждены:

учебное заведение,

гаражный кооператив,

местное кладбище.

Отмечается, что обследование территории продолжается. Работают все необходимые службы.