РФ атаковала ракетой Черкасскую область: один травмирован, повреждены учебное заведение и кладбище
Сегодня, 24 декабря, российские войска запустили ракету по Черкасской области, ПВО уничтожила цель.
Об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие
"Сочельник в Черкасской области начался с вражеской атаки. Силами и средствами ПВО обезврежена российская ракета в Черкасском районе. Есть один травмированный. К счастью, не тяжелый", - говорится в сообщении.
Повреждения
По предварительным данным, взрывной волной повреждены:
- учебное заведение,
- гаражный кооператив,
- местное кладбище.
Отмечается, что обследование территории продолжается. Работают все необходимые службы.
