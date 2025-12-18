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Нічна атака на Черкаси: частина міста була знеструмлена, шестеро постраждалих. ФОТО
У ніч проти 18 грудня ворог масована атакував Черкаси дронами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник ОВА Ігор Табурець.
"Наразі по допомогу до медиків звернулись шестеро людей. Тяжких, на щастя, немає", - йдеться в повідомленні.
Табурець повідомив, що росіяни цілили по критичній інфраструктурі – частина міста була знеструмлена. Енергетики продовжують роботи.
Пошкоджено житлову інфраструктуру
Унаслідок падіння БпЛА на декількох локаціях пошкоджено житлову інфраструктуру: щонайменше півтора десятка приватних будинків – дані попередні, обстеження триває. Там побиті вікна й дахи, були пожежі. Також повибивало вікна у спорткомплексі. Є понівечені автомобілі.
Наслідки ворожої атаки
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