Нічна атака на Черкаси: частина міста була знеструмлена, шестеро постраждалих. ФОТО

У ніч проти 18 грудня ворог масована атакував Черкаси дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник ОВА Ігор Табурець.

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"Наразі по допомогу до медиків звернулись шестеро людей. Тяжких, на щастя, немає", - йдеться в повідомленні.

Табурець повідомив, що росіяни цілили по критичній інфраструктурі – частина міста була знеструмлена. Енергетики продовжують роботи.

Пошкоджено житлову інфраструктуру

Унаслідок падіння БпЛА на декількох локаціях пошкоджено житлову інфраструктуру: щонайменше півтора десятка приватних будинків – дані попередні, обстеження триває. Там побиті вікна й дахи, були пожежі. Також повибивало вікна у спорткомплексі. Є понівечені автомобілі.

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Наслідки ворожої атаки





















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