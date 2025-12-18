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Новини атака дронів на Черкаси
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Нічна атака на Черкаси: частина міста була знеструмлена, шестеро постраждалих. ФОТО

У ніч проти 18 грудня ворог масована атакував Черкаси дронами. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник ОВА Ігор Табурець.

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"Наразі по допомогу до медиків звернулись шестеро людей. Тяжких, на щастя, немає",  - йдеться в повідомленні.

Табурець повідомив,  що росіяни цілили по критичній інфраструктурі – частина міста була знеструмлена. Енергетики продовжують роботи.

Пошкоджено житлову інфраструктуру

Унаслідок падіння БпЛА на декількох локаціях пошкоджено житлову інфраструктуру: щонайменше півтора десятка приватних будинків – дані попередні, обстеження триває. Там побиті вікна й дахи, були пожежі. Також повибивало вікна у спорткомплексі. Є понівечені автомобілі.

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Наслідки ворожої атаки

РФ ударила дронами по Черкасах: пошкоджено будинки і мережі
РФ ударила дронами по Черкасах: пошкоджено будинки і мережі
РФ ударила дронами по Черкасах: пошкоджено будинки і мережі
РФ ударила дронами по Черкасах: пошкоджено будинки і мережі
РФ ударила дронами по Черкасах: пошкоджено будинки і мережі
РФ ударила дронами по Черкасах: пошкоджено будинки і мережі
РФ ударила дронами по Черкасах: пошкоджено будинки і мережі
РФ ударила дронами по Черкасах: пошкоджено будинки і мережі
РФ ударила дронами по Черкасах: пошкоджено будинки і мережі
РФ ударила дронами по Черкасах: пошкоджено будинки і мережі

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6053) обстріл (34786) Черкаси (593) Черкаська область (251) Черкаський район (93)
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