Ночная атака на Черкассы: часть города была обесточена, шесть пострадавших. ФОТО
В ночь на 18 декабря враг массированно атаковал Черкассы дронами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник ОВА Игорь Табурец.
"На данный момент за помощью к медикам обратились шесть человек. Тяжелых, к счастью, нет", - говорится в сообщении.
Табурец сообщил, что россияне целились по критической инфраструктуре – часть города была обесточена. Энергетики продолжают работы.
Повреждена жилая инфраструктура
В результате падения БПЛА в нескольких местах повреждена жилая инфраструктура: по меньшей мере полтора десятка частных домов – данные предварительные, обследование продолжается. Там разбиты окна и крыши, были пожары. Также выбиты окна в спорткомплексе. Есть поврежденные автомобили.
Последствия вражеской атаки
