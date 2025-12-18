РУС
Новости атака дронов на Черкассы
Ночная атака на Черкассы: часть города была обесточена, шесть пострадавших. ФОТО

В ночь на 18 декабря враг массированно атаковал Черкассы дронами. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник ОВА Игорь Табурец.

"На данный момент за помощью к медикам обратились шесть человек. Тяжелых, к счастью, нет", - говорится в сообщении.

Табурец сообщил, что россияне целились по критической инфраструктуре – часть города была обесточена. Энергетики продолжают работы.

Повреждена жилая инфраструктура

В результате падения БПЛА в нескольких местах повреждена жилая инфраструктура: по меньшей мере полтора десятка частных домов – данные предварительные, обследование продолжается. Там разбиты окна и крыши, были пожары. Также выбиты окна в спорткомплексе. Есть поврежденные автомобили.

Последствия вражеской атаки

РФ ударила дронами по Черкассам: повреждены дома и сети
беспилотник обстрел Черкассы Черкасская область Черкасский район
МИНИСТЕРСТВО ЛОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ И ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО !)
18.12.2025 07:25 Ответить
Обратись к проктологу
18.12.2025 08:10 Ответить
Багатоповерхівки у моїх підскакували,шахеди йшли роєм,геліокоптер їх збивав! Суки кацапські, все вам повернеться сторицею!
18.12.2025 07:58 Ответить
 
 