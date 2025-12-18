Атака РФ на Одещину: восьмеро постраждалих, є пошкодження (оновлено). ФОТОрепортаж

Вночі 18 грудня російські окупанти вдарили безпілотниками по Одещині. Зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Зокрема, ударною хвилею вибило скло у дев'ятиповерховому житловому будинку та будівлі навчального закладу. Пожеж на місцях влучань не виникло.

Поранення різного ступеня тяжкості дістали семеро людей. Шістьом із них медики надали необхідну допомогу безпосередньо на місці події. Ще одну особу у стані середньої тяжкості було доставлено до лікарні для подальшого лікування.

За інформацією Одеської обласної прокуратури, внаслідок російських ударів по цивільних об'єктах, восьмеро людей дістали поранення.

"Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури. Вибито скління, пошкоджено фасади 9-поверхового житлового будинку, навчального закладу, приватні будинки та 10 автомобілів, припаркованих поряд", - йдеться в повідомленні.

Через ворожу атаку дістали тілесні ушкодження вісім людей: четверо жінок та четверо чоловіків. Так, 43-річного та 29-річного чоловіків доставили з травмами до лікарні. Іншим постраждалим на місці надана медична допомога.

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Наслідки ворожого удару







Нічні обстріли РФ

У ніч на 18 грудня російські війська здійснили дронові атаки по Сумській громаді та завдали удару по енергетичній інфраструктурі в Миколаївській області. За попередніми даними, для атак ворог застосував ударні безпілотні літальні апарати.

На Сумщині влучання зафіксовано у Ковпаківському районі Сум: пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. У житлових та нежитлових будівлях вибито вікна. Також відомо щонайменше про одну постраждалу людину, якій надається необхідна медична допомога.

Також російські війська вдарили по об’єктах енергетичної інфраструктури Вознесенська Миколаївської області.

Крім того, російські безпілотники атакували Черкаси та Кривий Ріг. У Черкасах пошкоджено інфраструктуру.

Щонайменше двоє поранених у Кривому Розі. Зафіксовано влучання в житлову забудову.

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