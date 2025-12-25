Рашисти вдарили дроном по п’ятиповерхівці в Чернігові: загинула людина, є поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували дроном п'ятиповерхівку у Чернігові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Що відомо?

Повітряні сили перед цим попереджали про рух БпЛА на Чернігів.

Оновлення

За даними глави МВА Брижинського, також росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури.

Попередньо дві людини загинули. Три людини поранено, серед них одна дитина, додав очільник МВА.

Станом на 13:48 відомо про одну загиблу людину та п'ятьох поранених.

Станом на 14:00 відомо, що зруйновано один із поверхів будинку.

Тривають роботи з ліквідації наслідків, гасять пожежу. Готуються місця для відселення людей.

Глава ОВА Чаус згодом надав подробиці атаки.

"Одна людина загинула - 80-річна жінка. Ще 8 людей постраждали. Троє із них у важкому стані. Це попередні цифри.



Дрон влучив у квартиру на третьому поверсі. Руйнування значні", - йдеться в повідомленні.













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