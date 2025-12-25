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Новини Атака БпЛА по Чернігову
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Рашисти вдарили дроном по п’ятиповерхівці в Чернігові: загинула людина, є поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували дроном п'ятиповерхівку у Чернігові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Що відомо?

Повітряні сили перед цим попереджали про рух БпЛА на Чернігів.

Оновлення

За даними глави МВА Брижинського, також росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури.

Попередньо дві людини загинули. Три людини поранено, серед них одна дитина, додав очільник МВА.

Станом на 13:48 відомо про одну загиблу людину та п'ятьох поранених.

Станом на 14:00 відомо, що зруйновано один із поверхів будинку. 

Тривають роботи з ліквідації наслідків, гасять пожежу. Готуються місця для відселення людей.

Глава ОВА Чаус згодом надав подробиці атаки.

"Одна людина загинула - 80-річна жінка. Ще 8 людей постраждали. Троє із них у важкому стані. Це попередні цифри.

Дрон влучив у квартиру на третьому поверсі. Руйнування значні", - йдеться в повідомленні.

РФ вдарила по будинку в Чернігові 25 грудня: що відомо?
РФ вдарила по будинку в Чернігові 25 грудня: що відомо?
РФ вдарила по будинку в Чернігові 25 грудня: що відомо?
РФ вдарила по будинку в Чернігові 25 грудня: що відомо?
РФ вдарила по будинку в Чернігові 25 грудня: що відомо?
РФ вдарила по будинку в Чернігові 25 грудня: що відомо?

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обстріл (35091) Чернігів (907) Чернігівська область (1415) Чернігівський район (201)
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Топ коментарі
+8
Дякуємо брижу і чау чау за активну підготовку по захисту міста і Чернігівщини. Вони днями і ночами формують МГ, скуповують де тільки можна дрони перехоплювачі, витрачають кошти виключно на укріплення оборони Чернігівщини. Дбають про громаду як про рідних.
Це сон такий.
Реальність їх бездіяльності на відео.
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25.12.2025 13:32 Відповісти
+6
Їм бить по лікарнях - не звикать... Один з перших авіаударів по Чернігову - 3 березня. Тоді ударили по обласному кардіодиспансеру та обласній дитячій лікарні. по лікарні не попали - тільки сліди на тротуарах, від розриву касетних ************** (можу навіть фотографії зробить), А кардіодиспансер до цих пір не відремонтований...
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25.12.2025 14:22 Відповісти
+2
Чернігов, чомусь, не захищають з повітря зовсім. Якщо місцева влада не тягне,чому центральна влада не діє зовсім.Це інша країна?
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25.12.2025 18:43 Відповісти

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