Повітряна тривога: Росія запустила по Україні ракети та безпілотники (оновлено)

У ніч на четвер, 25 грудня, Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками та ракетами.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 19:37 - БпЛА на півночі Рівненщини курсом на Дубровицю.

О 19:44 - БпЛА в районі Київського водосховища курсом на північ.

О 20:25 - швидкісна ціль на Запоріжжі, курсом на північ

О 20: 26 - небезпека для Дніпра.

Оновлена інформація

О 20:40 - Повітряні сили повідомили про рух БпЛА на таких напрямках:

Волинська обл. БпЛА повз Ковель курсом на Турійськ;

на півночі Рівненщини курсом на захід.

О 20:43 - БпЛА на півночі Житомирщини курсом на захід.

О 20:49 - пуски КАБ на Донеччину.

О 21:04 - ворожі безпілотники зафіксовані:

на Чернігівщині курсом на Гончарівське;

на Сумщині курсом на Недригайлів, Ромни.

Оновлена інформація

О 21:27 - ворожі БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Затоки/Чорноморська.

О 21:47 - БпЛА в р-ні. н.п. Золотоноша, курс південно-західний.

О 22:06 - БпЛА в р-ні. Київського водосховища, курс західний.

О 22:20 - Запоріжжя - КАБи в напрямку міста.

О 22:25 - Одещина - ворожі БпЛА з акваторії Чорного моря.

Оновлена інформація

О 22:41 - Донеччина - група безпілотників в районі Добропілля, Білицького, а також група БпЛА на межі Донеччини та Запоріжжя північно-західним курсом.

О 22:42 - КАБи на Донеччину, Дніпропетровщину, Запоріжжя.

О 23:00 - Одещина - БпЛА в напрямку Лиманки. Житомирщина - БпЛА з Київщини, курсом на Малин.

О 23:14 - активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Оновлена інформація

О 23:54 - зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

О 23:55 - декілька груп ворожих ударних БпЛА в акваторії Чорного моря, вектор руху Татарбунари (Одещина).

О 00:16 - ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога.

О 00:17 - Одещина - група БпЛА курсом на Катлабуг, Ізмаїл, Рені.

О 00:30 - Ізмаїл - група БпЛА в напрямку міста.

О 00:51 - Одещина - група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Вилкове.

О 01:10 - група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу/Чорноморське.

О 01:16 - відбій ракетної небезпеки.

О 01:24 - Ізмаїл - група БпЛА в напрямку міста.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що у Чернігові внаслідок атаки російського безпілотника по житловому будинку загинула 80-річна жінка. Кількість постраждалих зросла до десяти.

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