Доба на Донеччині: одна людина загинула і четверо поранені, пошкоджено 18 цивільних об’єктів. ФОТОрепортаж
Минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Донецької області, внаслідок чого є поранені.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, за 20 грудня поліція зафіксувала 1 651 ворожу атаку по лінії фронту та житловому сектору.
Під вогнем перебували 8 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, селище Олександрівка, Вірівка, Сидорове, Стародубівка.
Руйнувань зазнали 18 цивільних об’єктів, з них 14 житлових будинків.
Постраждалі та пошкодження
- По Дружківці окупанти вдарили з РСЗВ та скинули 2 бомби "КАБ-250" - вбили людину, ще трьох поранили. Пошкоджено 3 багатоквартирні та 9 приватних будинків, автомобіль.
- У Костянтинівці внаслідок влучання FPV-дрона поранено цивільну особу.
- На Краматорськ росіяни спрямували БпЛА "Молнія-2" - руйнувань зазнав приватний будинок.
- Внаслідок атаки FPV-дронів пошкоджено по цивільному авто в місті Миколаївка та селі Стародубівка.
- Через атаку БпЛА "Герань-2" в Олександрівці руйнувань зазнали 4 приватних будинки та адмінбудівля.
- У Сидоровому Святогірської громади пошкоджено оселю і цивільне авто, у Вірівці – приватний будинок.
Наслідки атак
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