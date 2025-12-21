Доба на Донеччині: одна людина загинула і четверо поранені, пошкоджено 18 цивільних об’єктів. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Донецької області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, за 20 грудня поліція зафіксувала 1 651 ворожу атаку по лінії фронту та житловому сектору.



Під вогнем перебували 8 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, селище Олександрівка, Вірівка, Сидорове, Стародубівка.



Руйнувань зазнали 18 цивільних об’єктів, з них 14 житлових будинків.

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Постраждалі та пошкодження

По Дружківці окупанти вдарили з РСЗВ та скинули 2 бомби "КАБ-250" - вбили людину, ще трьох поранили . Пошкоджено 3 багатоквартирні та 9 приватних будинків, автомобіль.

. Пошкоджено 3 багатоквартирні та 9 приватних будинків, автомобіль. У Костянтинівці внаслідок влучання FPV-дрона поранено цивільну особу .

. На Краматорськ росіяни спрямували БпЛА "Молнія-2" - руйнувань зазнав приватний будинок.

Внаслідок атаки FPV-дронів пошкоджено по цивільному авто в місті Миколаївка та селі Стародубівка.

Через атаку БпЛА "Герань-2" в Олександрівці руйнувань зазнали 4 приватних будинки та адмінбудівля.

У Сидоровому Святогірської громади пошкоджено оселю і цивільне авто, у Вірівці – приватний будинок.

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Наслідки атак













