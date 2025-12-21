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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: одна людина загинула і четверо поранені, пошкоджено 18 цивільних об’єктів. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Донецької області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, за 20 грудня поліція зафіксувала 1 651 ворожу атаку по лінії фронту та житловому сектору.

Під вогнем перебували 8 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, селище Олександрівка, Вірівка, Сидорове, Стародубівка.

Руйнувань зазнали 18 цивільних об’єктів, з них 14 житлових будинків.

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Постраждалі та пошкодження

  • По Дружківці окупанти вдарили з РСЗВ та скинули 2 бомби "КАБ-250" - вбили людину, ще трьох поранили. Пошкоджено 3 багатоквартирні та 9 приватних будинків, автомобіль.
  • У Костянтинівці внаслідок влучання FPV-дрона поранено цивільну особу.
  • На Краматорськ росіяни спрямували БпЛА "Молнія-2" - руйнувань зазнав приватний будинок.
  • Внаслідок атаки FPV-дронів пошкоджено по цивільному авто в місті Миколаївка та селі Стародубівка.
  • Через атаку БпЛА "Герань-2" в Олександрівці руйнувань зазнали 4 приватних будинки та адмінбудівля.
  • У Сидоровому Святогірської громади пошкоджено оселю і цивільне авто, у Вірівці – приватний будинок.

Також дивіться: Доба на Донеччині: загинула людина, ще дві особи зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Наслідки атак

Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини

Автор: 

обстріл (35018) Донецька область (11462) Краматорський район (1329) Дружківка (182) Костянтинівка (608)
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