Моторошні кадри зруйнованого Торецька: наслідки "визволення" російськими окупантами. ВIДЕО

У мережі опублікували моторошні кадри з міста Торецьк. На відео - те, що залишилося від колись 35-тисячного міста на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місто в руїнах, спалені дороги, повна відсутність ознак мирного життя - усе це наслідки "визволення" російської армії.

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Цілі квартали, де колись вирувало життя, нині всіяні грудами каміння.

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