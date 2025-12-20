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Моторошні кадри зруйнованого Торецька: наслідки "визволення" російськими окупантами. ВIДЕО
У мережі опублікували моторошні кадри з міста Торецьк. На відео - те, що залишилося від колись 35-тисячного міста на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, місто в руїнах, спалені дороги, повна відсутність ознак мирного життя - усе це наслідки "визволення" російської армії.
Цілі квартали, де колись вирувало життя, нині всіяні грудами каміння.
Топ коментарі
+13 Дужан Міхал
показати весь коментар20.12.2025 15:06 Відповісти Посилання
+13 Марта Шепель #549182
показати весь коментар20.12.2025 15:17 Відповісти Посилання
+8 Дужан Міхал
показати весь коментар20.12.2025 15:30 Відповісти Посилання
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