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Моторошні кадри зруйнованого Торецька: наслідки "визволення" російськими окупантами. ВIДЕО

У мережі опублікували моторошні кадри з міста Торецьк. На відео - те, що залишилося від колись 35-тисячного міста на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місто в руїнах, спалені дороги, повна відсутність ознак мирного життя - усе це наслідки "визволення" російської армії.

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Цілі квартали, де колись вирувало життя, нині всіяні грудами каміння.

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Автор: 

армія рф (21459) Донецька область (11453) Торецьк (563) Бахмутський район (860)
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Топ коментарі
+13
І що цікаво, багато біженців з Домбасії навіть зараз кажуть - Єсліб Украіна сразу сдалась то нічєво би єтого нє било б. Наші дома осталісь бі целими.
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20.12.2025 15:06 Відповісти
+13
Мені інколи здається, що цей бамбас слід визнати якоюсь особою зоною і повернути всіх тамтешніх назад без права участі у виборах. Хрєн із ними нехай живуть як хочуть.
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20.12.2025 15:17 Відповісти
+8
Я й є людиною. А чи люди ті, які три роки тут жаліються що хахли зламали їм життя бо тепер в них нема будинків, їхніх магазинів, бізнесів. І якщо б Україна була розумною то вже б давно жили в дьосна з Москвою. До речі. це я чув ще раніше 22 року. Зараз ще більше стало таких ,,біженців,,
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20.12.2025 15:30 Відповісти

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