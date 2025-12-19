Естонія може закрити кордон з Росією після інциденту з прикордонниками на Нарві, - МЗС країни

Уряд Естонії у п’ятницю, 19 грудня, обговорить можливу зміну оцінки безпекової загрози та варіанти закриття кордону з Росією після того, як РФ заперечила незаконний перетин естонського кордону своїми прикордонниками.

Про це повідомляє ERR, передає Цензор.НЕТ.

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Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що російські прикордонники фактично поставили під сумнів місце проходження контрольної лінії, яка існує понад 30 років. Він назвав такі пояснення абсурдними та наголосив на серйозності виклику для естонської сторони.

Глава МЗС Маргус Цахкна зі свого боку зазначив, що Росія систематично намагається зміщувати кордон у складних географічних районах, нагадавши про інцидент у Саатсе-Бут у жовтні та викрадення прикордонних буїв на річці Нарва у травні 2024 року.

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Закриття кордону

МЗС Естонії вже висловило дипломатичний протест російському повіреному в справах. На тлі цього уряд розгляне подальші кроки, включно з можливим закриттям кордону з РФ, хоча, за словами Таро, будь-які рішення мають бути пропорційними - від локальних і тимчасових обмежень до триваліших або повних заходів.

Що передувало?

Інцидент стався у середу, 17 грудня, коли троє російських прикордонників перетнули кордон з Естонією на річці Нарва і перебували на естонській території близько 20 хвилин. Після цього сторони понад дві години обговорювали ситуацію, однак російська сторона заявила, що порушення кордону не було.

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