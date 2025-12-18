Удар дрона по мосту на Одещині: Молдова обмежила рух через кордон з Україною

У четвер, 18 грудня, російський ударний дрон атакував міст на Одещині поблизу державного кордону з Молдовою, що призвело до тимчасового закриття кількох пунктів пропуску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні прикордонної поліції Молдови.

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Унаслідок атаки було закрито КПП "Паланка — Маяки-Удобне" та "Тудора — Староказаче". Обмеження запровадили з міркувань безпеки до з’ясування всіх обставин інциденту та оцінки можливих ризиків для громадян.

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Що відомо про атаку російського БПЛА

Російський безпілотник із вибухівкою вразив міст у районі населеного пункту Маяки-Удобне близько 16:00. Йдеться про переправу через річку Дністер на автодорозі Одеса — Рені, що має стратегічне значення для півдня регіону.

Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, окупанти вдарили по цивільному автомобілю, в якому їхала мати з трьома дітьми. Жінка загинула, її діти — зазнали поранень.

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Рекомендовано скорегувати поїздки у прикордоння

Після вибуху рух транспорту мостом було повністю зупинено. Територію перекрили для проведення перевірок, оцінки пошкоджень та визначення рівня безпеки для подальшого руху.

На ділянці автодороги М-15 Одеса — Рені в межах села Маяки рух транспорту тимчасово перекрито в обох напрямках.

Прикордонна поліція Молдови звернулася до громадян із проханням утриматися від поїздок через пункти пропуску "Паланка — Маяки-Удобне" та "Тудора — Староказаче", а також бути максимально уважними.

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