Удар дрона по мосту на Одесщине: Молдова ограничила движение через границу с Украиной

В четверг, 18 декабря, российский ударный дрон атаковал мост в Одесской области вблизи государственной границы с Молдовой, что привело к временному закрытию нескольких пунктов пропуска.

Вследствие атаки были закрыты КПП "Паланка — Маяки-Удобное" и "Тудора — Староказаче". Ограничения ввели из соображений безопасности до выяснения всех обстоятельств инцидента и оценки возможных рисков для граждан.

Что известно об атаке российского БПЛА

Российский беспилотник со взрывчаткой поразил мост в районе населенного пункта Маяки-Удобное около 16:00. Речь идет о переправе через реку Днестр на автодороге Одесса — Рени, имеющей стратегическое значение для юга региона.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, оккупанты ударили по гражданскому автомобилю, в котором ехала мать с тремя детьми. Женщина погибла, ее дети — получили ранения.

Рекомендовано скорректировать поездки в приграничные районы

После взрыва движение транспорта по мосту было полностью остановлено. Территорию перекрыли для проведения проверок, оценки повреждений и определения уровня безопасности для дальнейшего движения.

На участке автодороги М-15 Одесса — Рени в пределах села Маяки движение транспорта временно перекрыто в обоих направлениях.

Пограничная полиция Молдовы обратилась к гражданам с просьбой воздержаться от поездок через пункты пропуска "Паланка — Маяки-Удобное" и "Тудора — Староказаче", а также быть максимально внимательными.

