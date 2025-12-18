РУС
Новости Атака беспилотников на Одесщину
2 362 8

Удар дрона по мосту на Одесщине: Молдова ограничила движение через границу с Украиной

Атака шахида по мосту в Одесской области

В четверг, 18 декабря, российский ударный дрон атаковал мост в Одесской области вблизи государственной границы с Молдовой, что привело к временному закрытию нескольких пунктов пропуска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении пограничной полиции Молдовы.

Вследствие атаки были закрыты КПП "Паланка — Маяки-Удобное" и "Тудора — Староказаче". Ограничения ввели из соображений безопасности до выяснения всех обстоятельств инцидента и оценки возможных рисков для граждан.

Что известно об атаке российского БПЛА

Российский беспилотник со взрывчаткой поразил мост в районе населенного пункта Маяки-Удобное около 16:00. Речь идет о переправе через реку Днестр на автодороге Одесса — Рени, имеющей стратегическое значение для юга региона.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, оккупанты ударили по гражданскому автомобилю, в котором ехала мать с тремя детьми. Женщина погибла, ее дети — получили ранения.

Рекомендовано скорректировать поездки в приграничные районы 

После взрыва движение транспорта по мосту было полностью остановлено. Территорию перекрыли для проведения проверок, оценки повреждений и определения уровня безопасности для дальнейшего движения. 

  • На участке автодороги М-15 Одесса — Рени в пределах села Маяки движение транспорта временно перекрыто в обоих направлениях.

Пограничная полиция Молдовы обратилась к гражданам с просьбой воздержаться от поездок через пункты пропуска "Паланка — Маяки-Удобное" и "Тудора — Староказаче", а также быть максимально внимательными.

Автор: 

граница (5457) Молдова (1977) Одесская область (4036) атака (825) дроны (5764)
Сортировать:
Надо срочно брать под контроль Приднестровье.
показать весь комментарий
18.12.2025 19:26 Ответить
разом із Молдовою!
показать весь комментарий
18.12.2025 19:33 Ответить
Виродки вбили жіночку, мати ТРЬОХ дітей!
Йбнрсня повинна бути знищена докоріння
показать весь комментарий
18.12.2025 19:55 Ответить
qwest
@qwest__
·
16 груд.
Одесса
Ситуация в 78 школе (Люстдорф. дорога 152) в пункте незламності. Женщина лет 60+- отправляет на российский номер в ватсапе фото людей сидящих вокруг , пишет «отбросы общества и я»
---
і в Одесі такої кацапської мразоти *********-попереїзжали з пітеру кістки гріть на сонці
показать весь комментарий
18.12.2025 19:57 Ответить
СБУ давно таких мало вичислити і вичистити
показать весь комментарий
18.12.2025 20:15 Ответить
Дроны лупят по Одессе 24/7 а потужный производит дроны перехватчики шахедов по 950шт в день! не надоело ему п****ь?
показать весь комментарий
18.12.2025 20:28 Ответить
це було питанням часу, адже на сьогодні це єдина артерія що пов'язує Бесарабію з Одеською областю
показать весь комментарий
18.12.2025 20:29 Ответить
Невже не бачить наше командування ,що москалі націлилися на Одесу(А де мобільна група ,котра прикривала такий важливий міст?(
показать весь комментарий
18.12.2025 20:30 Ответить
 
 