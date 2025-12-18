Удар дрона по мосту на Одесщине: Молдова ограничила движение через границу с Украиной
В четверг, 18 декабря, российский ударный дрон атаковал мост в Одесской области вблизи государственной границы с Молдовой, что привело к временному закрытию нескольких пунктов пропуска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении пограничной полиции Молдовы.
Вследствие атаки были закрыты КПП "Паланка — Маяки-Удобное" и "Тудора — Староказаче". Ограничения ввели из соображений безопасности до выяснения всех обстоятельств инцидента и оценки возможных рисков для граждан.
Что известно об атаке российского БПЛА
Российский беспилотник со взрывчаткой поразил мост в районе населенного пункта Маяки-Удобное около 16:00. Речь идет о переправе через реку Днестр на автодороге Одесса — Рени, имеющей стратегическое значение для юга региона.
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, оккупанты ударили по гражданскому автомобилю, в котором ехала мать с тремя детьми. Женщина погибла, ее дети — получили ранения.
Рекомендовано скорректировать поездки в приграничные районы
После взрыва движение транспорта по мосту было полностью остановлено. Территорию перекрыли для проведения проверок, оценки повреждений и определения уровня безопасности для дальнейшего движения.
- На участке автодороги М-15 Одесса — Рени в пределах села Маяки движение транспорта временно перекрыто в обоих направлениях.
Пограничная полиция Молдовы обратилась к гражданам с просьбой воздержаться от поездок через пункты пропуска "Паланка — Маяки-Удобное" и "Тудора — Староказаче", а также быть максимально внимательными.
Ситуация в 78 школе (Люстдорф. дорога 152) в пункте незламності. Женщина лет 60+- отправляет на российский номер в ватсапе фото людей сидящих вокруг , пишет «отбросы общества и я»
