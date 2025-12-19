Эстония может закрыть границу с Россией после инцидента с пограничниками на Нарве, - МИД страны

Правительство Эстонии в пятницу, 19 декабря, обсудит возможное изменение оценки угрозы безопасности и варианты закрытия границы с Россией после того, как РФ отрицала незаконное пересечение эстонской границы своими пограничниками.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что российские пограничники фактически поставили под сомнение место прохождения контрольной линии, которая существует более 30 лет. Он назвал такие объяснения абсурдными и подчеркнул серьезность вызова для эстонской стороны.

Глава МИД Маргус Цахкна со своей стороны отметил, что Россия систематически пытается смещать границу в сложных географических районах, напомнив об инциденте в Саатсе-Бут в октябре и похищении пограничных буев на реке Нарва в мае 2024 года.

Закрытие границы

МИД Эстонии уже выразил дипломатический протест российскому поверенному в делах. На фоне этого правительство рассмотрит дальнейшие шаги, включая возможное закрытие границы с РФ, хотя, по словам Таро, любые решения должны быть пропорциональными - от локальных и временных ограничений до более длительных или полных мер.

Что предшествовало?

Инцидент произошел в среду, 17 декабря, когда трое российских пограничников пересекли границу с Эстонией на реке Нарва и находились на эстонской территории около 20 минут. После этого стороны более двух часов обсуждали ситуацию, однако российская сторона заявила, что нарушения границы не было.

