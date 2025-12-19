РУС
859 9

Эстония может закрыть границу с Россией после инцидента с пограничниками на Нарве, - МИД страны

естонія

Правительство Эстонии в пятницу, 19 декабря, обсудит возможное изменение оценки угрозы безопасности и варианты закрытия границы с Россией после того, как РФ отрицала незаконное пересечение эстонской границы своими пограничниками.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что российские пограничники фактически поставили под сомнение место прохождения контрольной линии, которая существует более 30 лет. Он назвал такие объяснения абсурдными и подчеркнул серьезность вызова для эстонской стороны.

Глава МИД Маргус Цахкна со своей стороны отметил, что Россия систематически пытается смещать границу в сложных географических районах, напомнив об инциденте в Саатсе-Бут в октябре и похищении пограничных буев на реке Нарва в мае 2024 года.

Смотрите также: Трое российских пограничников "заблудились" и бродили по территории Эстонии. ВИДЕО

Закрытие границы

МИД Эстонии уже выразил дипломатический протест российскому поверенному в делах. На фоне этого правительство рассмотрит дальнейшие шаги, включая возможное закрытие границы с РФ, хотя, по словам Таро, любые решения должны быть пропорциональными - от локальных и временных ограничений до более длительных или полных мер.

Что предшествовало?

Инцидент произошел в среду, 17 декабря, когда трое российских пограничников пересекли границу с Эстонией на реке Нарва и находились на эстонской территории около 20 минут. После этого стороны более двух часов обсуждали ситуацию, однако российская сторона заявила, что нарушения границы не было.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эстония начала строительство бункеров на границе с Россией

Та ні а як жеж ескалація? Ні ні тільки коли в напів обом учені асвабадітєлі зайдуть, а вот тоді…. І закриють
19.12.2025 10:32 Ответить
Тактика "салямі" в дії 🤔
19.12.2025 10:34 Ответить
як на мене то ще недостатньо обурювались та були занепокоєні .
19.12.2025 10:37 Ответить
а може і не закрити
19.12.2025 10:37 Ответить
кацапи можуть зробити казус беллі, як це було раніше.

Відправити ще одну групу до Естонії, потім самі ж цю групу вб'ють.
19.12.2025 10:39 Ответить
А ШО ТАМ ДУМАТИ?)
19.12.2025 10:40 Ответить
Липкий страх примушує естонців закривати очі на очевидне та придумувати відмазки чому кацапські воєни то просто порушують кордон, то буї крадуть, то лінію перетину переставляють. Може заблудились, може їм буї більш потрібні, може ще передумають і тд.
19.12.2025 10:50 Ответить
рашисти перетнули кордон на річці Нарва?
Переплили?
І далі прикордонники стояли в кущах і тремтіли, замість того щоб диверсійну групу рашистів знищити!
То нехєр таких прикордонників, вони і в Таллін зайдуть і скажуть що так і було!
Шановні європейські друзі, беріть приклад з Єрдогана, залетіли рашисти на 1 км в повітряний простір Турції, білет безкоштовний на концерт кобзона!
19.12.2025 11:16 Ответить
Чуже горе не болить
На дванадцятий рік їм щось доходе
19.12.2025 11:22 Ответить
 
 