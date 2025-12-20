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Жуткие кадры разрушенного Торецка: последствия "освобождения" российскими оккупантами. ВИДЕО

В сети опубликовали жуткие кадры из города Торецк. На видео - то, что осталось от некогда 35-тысячного города в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, город в руинах, сожженные дороги, полное отсутствие признаков мирной жизни - все это последствия "освобождения" российской армии.

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Целые кварталы, где когда-то кипела жизнь, сейчас усеяны грудами камней.

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Автор: 

армия РФ (23239) Донецкая область (12570) Торецк (554) Бахмутский район (855)
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Топ комментарии
+13
І що цікаво, багато біженців з Домбасії навіть зараз кажуть - Єсліб Украіна сразу сдалась то нічєво би єтого нє било б. Наші дома осталісь бі целими.
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20.12.2025 15:06 Ответить
+13
Мені інколи здається, що цей бамбас слід визнати якоюсь особою зоною і повернути всіх тамтешніх назад без права участі у виборах. Хрєн із ними нехай живуть як хочуть.
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20.12.2025 15:17 Ответить
+8
Я й є людиною. А чи люди ті, які три роки тут жаліються що хахли зламали їм життя бо тепер в них нема будинків, їхніх магазинів, бізнесів. І якщо б Україна була розумною то вже б давно жили в дьосна з Москвою. До речі. це я чув ще раніше 22 року. Зараз ще більше стало таких ,,біженців,,
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20.12.2025 15:30 Ответить

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