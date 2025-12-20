Жуткие кадры разрушенного Торецка: последствия "освобождения" российскими оккупантами. ВИДЕО

В сети опубликовали жуткие кадры из города Торецк. На видео - то, что осталось от некогда 35-тысячного города в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, город в руинах, сожженные дороги, полное отсутствие признаков мирной жизни - все это последствия "освобождения" российской армии.

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Целые кварталы, где когда-то кипела жизнь, сейчас усеяны грудами камней.

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