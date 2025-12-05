На Торецком направлении не осталось гражданских: россияне больше не выдают себя за мирных жителей, - Нацполиция

На Торецком направлении российские военные больше не пытаются маскироваться под гражданских, поскольку там уже не осталось мирных жителей.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Владислав Юров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По словам Юрова, подобные попытки россияне предпринимали на Покровском направлении, однако украинские силы были заблаговременно проинформированы и совместно с 7-м корпусом быстрого реагирования сорвали такие намерения.

Правоохранитель отметил, что ситуация на Торецком и Покровском направлениях остается тяжелой и напряженной, но контролируемой. Силы обороны, по его словам, делают все возможное для отражения атак агрессора.

Юров добавил, что между всеми подразделениями на фронте сохраняется полное взаимопонимание, а полиция оперативно реагирует на все инциденты, не позволяя вражеским группам проникать в тыл или дестабилизировать ситуацию.

