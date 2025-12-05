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Новини Ситуація на Торецькому напрямку
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На Торецькому напрямку не лишилося цивільних: росіяни більше не видають себе за мирних мешканців, - Нацполіція

У Торецьку тривають вуличні бої

На Торецькому напрямку російські військові більше не намагаються маскуватися під цивільних, оскільки там уже не залишилося мирних мешканців.

Про це в повідомив заступник начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Владислав Юров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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За словами Юрова, подібні спроби росіяни здійснювали на Покровському напрямку, однак українські сили були завчасно поінформовані та спільно з 7 корпусом швидкого реагування зірвали такі наміри.

Правоохоронець зазначив, що ситуація на Торецькому й Покровському напрямках залишається важкою та напруженою, але контрольованою. Сили оборони, за його словами, роблять усе можливе для відбиття атак агресора.

Юров додав, що між усіма підрозділами на фронті зберігається повне взаєморозуміння, а поліція оперативно реагує на всі інциденти, не дозволяючи ворожим групам проникати в тил або дестабілізувати ситуацію.

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Автор: 

Нацполіція (15771) Донецька область (11348) Торецьк (562) Бахмутський район (858) війна в Україні (8539)
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напрямках залишається важкою та напруженою, але контрольованою Джерело: https://censor.net/ua/n3588899


ну новояз же !!!! Так говорять, коли гаплик от от ...
показати весь коментар
05.12.2025 19:35 Відповісти
Навіщо взагалі так казати щоразу? Для красивих звітів?
Бійцям під обстрілами 24/7 важко а от штаби "все контролюють", сугубо по паперових картах
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05.12.2025 19:36 Відповісти
 
 