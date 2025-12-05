На Торецькому напрямку не лишилося цивільних: росіяни більше не видають себе за мирних мешканців, - Нацполіція

На Торецькому напрямку російські військові більше не намагаються маскуватися під цивільних, оскільки там уже не залишилося мирних мешканців.

Про це в повідомив заступник начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Владислав Юров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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За словами Юрова, подібні спроби росіяни здійснювали на Покровському напрямку, однак українські сили були завчасно поінформовані та спільно з 7 корпусом швидкого реагування зірвали такі наміри.

Правоохоронець зазначив, що ситуація на Торецькому й Покровському напрямках залишається важкою та напруженою, але контрольованою. Сили оборони, за його словами, роблять усе можливе для відбиття атак агресора.

Юров додав, що між усіма підрозділами на фронті зберігається повне взаєморозуміння, а поліція оперативно реагує на всі інциденти, не дозволяючи ворожим групам проникати в тил або дестабілізувати ситуацію.

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