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Новини Детонація вибухонебезпечних предметів
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Підірвав боєприпас біля авто на Полтавщині: дві жінки постраждали, чоловіка затримано, - Нацполіція

граната

У Полтавській області поліція затримала чоловіка, причетного до вибуху біля автомобіля в одному із сіл Кременчуцького району, внаслідок якого постраждали дві жінки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.

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За даними обласної поліції, повідомлення про вибух надійшло близько 10:00 на лінію 102. Попередньо встановлено, що місцевий мешканець підірвав боєприпас біля автомобіля, де перебували жінки 1977 та 1994 років народження. Постраждалих з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні.

Чоловік залишив місце події, але його оперативно затримали в іншому населеному пункті. На місці інциденту тривають невідкладні слідчі дії.

Поліція також встановлює обставини події та походження боєприпасу.

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Автор: 

боєприпаси (2417) Нацполіція (15771) Полтавська область (1401)
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05.12.2025 13:40 Відповісти
Це вже не зупинити...Нажаль
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05.12.2025 13:41 Відповісти
То фігня он пітбуль в Полтаві завалив поліцейського мордою в асфальт
https://t.me/truexapoltava/61080?single
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05.12.2025 13:48 Відповісти
Послідовника Дарвіна не перевелися.
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05.12.2025 13:48 Відповісти
Я, уважніше прочитав. Підірвав? А може і не підривав? Попередньо встановлено...
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05.12.2025 14:07 Відповісти
 
 