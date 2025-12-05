Підірвав боєприпас біля авто на Полтавщині: дві жінки постраждали, чоловіка затримано, - Нацполіція

У Полтавській області поліція затримала чоловіка, причетного до вибуху біля автомобіля в одному із сіл Кременчуцького району, внаслідок якого постраждали дві жінки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.

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За даними обласної поліції, повідомлення про вибух надійшло близько 10:00 на лінію 102. Попередньо встановлено, що місцевий мешканець підірвав боєприпас біля автомобіля, де перебували жінки 1977 та 1994 років народження. Постраждалих з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні.

Чоловік залишив місце події, але його оперативно затримали в іншому населеному пункті. На місці інциденту тривають невідкладні слідчі дії.

Поліція також встановлює обставини події та походження боєприпасу.

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