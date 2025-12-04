Заволоділи понад 2 млн грн під виглядом постачання дронів для ЗСУ: викрито трьох шахраїв, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці викрили у шахрайстві двох жительок Одещини та киянина, які, перебуваючи у змові, розміщували в інтернеті оголошення про продаж квадрокоптерів, втім після переказу коштів замовниками зникали, так і не надіславши товар. Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі.



Про це повідомляє ГУ Нацполіції в м.Києві, передає Цензор.НЕТ.

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Злочинна схема

Встановлено, що 30-річна підприємиця у змові зі своєю матір’ю та знайомим чоловіком у спеціалізованих Telegram-каналах пропонувала поставку квадрокоптерів DJI Mavic. Після отримання грошей за товар на рахунки фіктивно створених ФОП, "бізнесмени" зникали, не поставивши замовникам оплачені квадрокоптери.

Зазначається, що наразі задокументовано, що за такою схемою троє спільників ошукали волонтера на понад 500 000 грн, "продавши" йому неіснуючі безпілотні літальні апарати. Згодом двоє з вищезазначених "підприємців" заволоділи ще понад 1,5 млн грн коштів підприємства, яке хотіло закупити дрони для передачі військовим.

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Що загрожує шахраям?

Жінці та чоловіку 30 та 28 років слідчі заочно оголосили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах, вчинене в умовах дії воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.

53-річній киянці, яка брала участь у схемі із привласнення 500 000 грн, оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та у великих розмірах. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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Санкція статті передбачає найсуворіше покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.