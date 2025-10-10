УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10245 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фінансові шахрайства
697 3

Привласнила 500 тис. грн із рахунків померлих клієнтів: на Київщині викрито працівницю банку, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Київській області правоохоронці повідомили про підозру 35-річній працівниці банку, яка протягом двох років переводила гроші з рахунків померлих клієнтів на власні.

Про це повідомили поліція Київщини та Київська міська прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

нацпол
нацпол

Як зазначається, зловмисниця у 2020-2021 роках входила до облікових записів клієнтів банку, які вже померли, змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери на свої, а потім переводила кошти на особисті картки.

Слідство встановило щонайменше шістьох потерпілих, а сума викрадених коштів становить близько 500 тисяч гривень. Жінка діяла обережно, переказуючи невеликі суми - по 10-20 тисяч гривень, щоб не привертати увагу банку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Австрія блокує нові санкції проти РФ, вимагаючи розморозити пов’язані з Дерипаскою активи, – Bloomberg

нацпол
нацпол

Під час обшуку вдома у фігурантки вилучили речові докази. Їй повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 190 - шахрайство;

  • ч. 1 ст. 200 - незаконні дії з платіжними документами;

  • ч. 1 ст. 362 - несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних систем.

Санкції статей передбачають покарання до п’яти років позбавлення волі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

банки (7916) Київська область (4304) Нацполіція (15560)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В США за цей злочин саджають на 20 років
показати весь коментар
10.10.2025 12:28 Відповісти
дадуть 3 роки і то умовно. шахраїв наша влада поважає, навіть обожнює.
показати весь коментар
10.10.2025 12:32 Відповісти
Цікаво як її вичислили-по транзакціях?
==========
Під час обшуку вдома у фігурантки вилучили речові докази.
======
Переноску для котів?
показати весь коментар
10.10.2025 12:49 Відповісти
 
 