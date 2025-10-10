Привласнила 500 тис. грн із рахунків померлих клієнтів: на Київщині викрито працівницю банку, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
У Київській області правоохоронці повідомили про підозру 35-річній працівниці банку, яка протягом двох років переводила гроші з рахунків померлих клієнтів на власні.
Про це повідомили поліція Київщини та Київська міська прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, зловмисниця у 2020-2021 роках входила до облікових записів клієнтів банку, які вже померли, змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери на свої, а потім переводила кошти на особисті картки.
Слідство встановило щонайменше шістьох потерпілих, а сума викрадених коштів становить близько 500 тисяч гривень. Жінка діяла обережно, переказуючи невеликі суми - по 10-20 тисяч гривень, щоб не привертати увагу банку.
Під час обшуку вдома у фігурантки вилучили речові докази. Їй повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
-
ч. 3 ст. 190 - шахрайство;
-
ч. 1 ст. 200 - незаконні дії з платіжними документами;
-
ч. 1 ст. 362 - несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних систем.
Санкції статей передбачають покарання до п’яти років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
==========
Під час обшуку вдома у фігурантки вилучили речові докази.
======
Переноску для котів?