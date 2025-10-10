Присвоила 500 тыс. грн со счетов умерших клиентов: в Киевской области разоблачена сотрудница банка, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении 35-летней работнице банка, которая в течение двух лет переводила деньги со счетов умерших клиентов на собственные.
Об этом сообщили полиция Киевской области и Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, злоумышленница в 2020-2021 годах входила в учетные записи клиентов банка, которые уже умерли, меняла привязанные к счетам финансовые номера на свои, а затем переводила средства на личные карты.
Следствие установило по меньшей мере шесть потерпевших, а сумма похищенных средств составляет около 500 тысяч гривен. Женщина действовала осторожно, переводя небольшие суммы - по 10-20 тысяч гривен, чтобы не привлекать внимание банка.
Во время обыска дома у фигурантки изъяли вещественные доказательства. Ей сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
-
ч. 3 ст. 190 - мошенничество;
-
ч. 1 ст. 200 - незаконные действия с платежными документами;
-
ч. 1 ст. 362 - несанкционированное вмешательство в работу компьютерных систем.
Санкции статей предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
==========
Під час обшуку вдома у фігурантки вилучили речові докази.
======
Переноску для котів?