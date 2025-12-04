РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11819 посетителей онлайн
Новости Фото Финансовые мошенничества
1 275 7

Завладели более 2 млн грн под видом поставки дронов для ВСУ: разоблачены три мошенника, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители разоблачили в мошенничестве двух жительниц Одесской области и киевлянина, которые, находясь в сговоре, размещали в интернете объявления о продаже квадрокоптеров, однако после перевода средств заказчиками исчезали, так и не отправив товар. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в г. Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Раскрыто мошенничество с закупкой дронов

Преступная схема

Установлено, что 30-летняя предпринимательница в сговоре со своей матерью и знакомым мужчиной в специализированных Telegram-каналах предлагала поставку квадрокоптеров DJI Mavic. После получения денег за товар на счета фиктивно созданных ФЛП, "бизнесмены" исчезали, не поставив заказчикам оплаченные квадрокоптеры.

Отмечается, что на данный момент задокументировано, что по такой схеме трое сообщников обманули волонтера на более чем 500 000 грн, "продав" ему несуществующие беспилотные летательные аппараты. Впоследствии двое из вышеупомянутых "предпринимателей" завладели еще более 1,5 млн грн средств предприятия, которое хотело закупить дроны для передачи военным.

Смотрите также: Мошенники из Одесской области собирали пожертвования от имени Героя Украины: сумма ущерба достигает около 1 млн грн. ФОТО

Что грозит мошенникам?

Женщине и мужчине 30 и 28 лет следователи заочно объявили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество) в крупных размерах, совершенное в условиях действия военного положения, по предварительному сговору группой лиц, совершенное повторно.

53-летней киевлянке, которая участвовала в схеме по присвоению 500 000 грн, объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и в крупных размерах. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Читайте: Присвоила 500 тыс. грн со счетов умерших клиентов: в Киевской области разоблачена сотрудница банка, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Санкция статьи предусматривает самое строгое наказание в виде лишения свободы до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Автор: 

мошенничество (1362) Нацполиция (16988) дроны (7385)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А на фірточці ...? "Патріотка", твою... мамурімупапусашу!!!
показать весь комментарий
04.12.2025 14:17 Ответить
Тризуб 😁😁😁
показать весь комментарий
04.12.2025 15:10 Ответить
Якби держава виконувала свій обов'язок і забезпечувала армію всім необхідним,цього би небуло
показать весь комментарий
04.12.2025 14:19 Ответить
Якби держава виконувала свій обов'язок українці жили б як вареники в маслі
показать весь комментарий
04.12.2025 15:12 Ответить
Тобто двоє втекли...
показать весь комментарий
04.12.2025 14:34 Ответить
"ЗАОЧНО" оголосили про підозру!! "Викрили"! Якби тим "викривачам"" ХОШ раз! заочно зарплатню надали....Вони своїм жінкам на Новий рік чергову каблучку теж "заочно" подарують??? Ні....на не розкривають,не ловлять,не засуджують реально....тільки замилування статистики "підозрами" та "заочними вироками"....Слава Татаровщині???
показать весь комментарий
04.12.2025 14:35 Ответить
при баризі такого не було
показать весь комментарий
04.12.2025 16:39 Ответить
 
 