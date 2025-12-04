Завладели более 2 млн грн под видом поставки дронов для ВСУ: разоблачены три мошенника, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители разоблачили в мошенничестве двух жительниц Одесской области и киевлянина, которые, находясь в сговоре, размещали в интернете объявления о продаже квадрокоптеров, однако после перевода средств заказчиками исчезали, так и не отправив товар. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.



Об этом сообщает ГУ Нацполиции в г. Киеве, передает Цензор.НЕТ.

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Преступная схема

Установлено, что 30-летняя предпринимательница в сговоре со своей матерью и знакомым мужчиной в специализированных Telegram-каналах предлагала поставку квадрокоптеров DJI Mavic. После получения денег за товар на счета фиктивно созданных ФЛП, "бизнесмены" исчезали, не поставив заказчикам оплаченные квадрокоптеры.

Отмечается, что на данный момент задокументировано, что по такой схеме трое сообщников обманули волонтера на более чем 500 000 грн, "продав" ему несуществующие беспилотные летательные аппараты. Впоследствии двое из вышеупомянутых "предпринимателей" завладели еще более 1,5 млн грн средств предприятия, которое хотело закупить дроны для передачи военным.

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Что грозит мошенникам?

Женщине и мужчине 30 и 28 лет следователи заочно объявили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество) в крупных размерах, совершенное в условиях действия военного положения, по предварительному сговору группой лиц, совершенное повторно.

53-летней киевлянке, которая участвовала в схеме по присвоению 500 000 грн, объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и в крупных размерах. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Санкция статьи предусматривает самое строгое наказание в виде лишения свободы до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.