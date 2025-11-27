Мошенники с Одесщины собирали пожертвования от имени Героя Украины: сумма ущерба достигает около 1 млн грн. ФОТО

Дельцы из Одесской области создали ряд фейковых аккаунтов в соцсетях и от имени известного украинского военнослужащего собирали средства якобы на поддержку ВСУ. Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщила полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что нарушители, 20-летний и 17-летний жители Одесской области, создали в TikTok ряд фейковых аккаунтов, используя настоящее имя военного, которому президент Владимир Зеленский за личную отвагу и героизм присвоил звание Героя Украины. Кто этот воин - полицейские не указывают.

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По данным следствия, в течение 2024-2025 годов дельцы собирали средства якобы для помощи подразделению военного, а на самом деле все полученные деньги они тратили на собственные нужды.

Следствием установлено, что от действий аферистов пострадали семеро граждан, а сумма нанесенного ущерба достигает около миллиона гривен.

Дело уже в суде

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. Санкция этой статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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