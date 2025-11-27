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Мошенники с Одесщины собирали пожертвования от имени Героя Украины: сумма ущерба достигает около 1 млн грн. ФОТО

Дельцы из Одесской области создали ряд фейковых аккаунтов в соцсетях и от имени известного украинского военнослужащего собирали средства якобы на поддержку ВСУ. Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщила полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что нарушители, 20-летний и 17-летний жители Одесской области, создали в TikTok ряд фейковых аккаунтов, используя настоящее имя военного, которому президент Владимир Зеленский за личную отвагу и героизм присвоил звание Героя Украины. Кто этот воин - полицейские не указывают.

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По данным следствия, в течение 2024-2025 годов дельцы собирали средства якобы для помощи подразделению военного, а на самом деле все полученные деньги они тратили на собственные нужды.

Следствием установлено, что от действий аферистов пострадали семеро граждан, а сумма нанесенного ущерба достигает около миллиона гривен.

Дело уже в суде

  • Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. Санкция этой статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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В Киеве мошенники собирали пожертвования от имени Героя Украины
В Киеве мошенники собирали пожертвования от имени Героя Украины
В Киеве мошенники собирали пожертвования от имени Героя Украины
В Киеве мошенники собирали пожертвования от имени Героя Украины

Автор: 

Киев (26431) мошенничество (1359) Нацполиция (16969) суд (24727) пожертвования (46)
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Ані же дєті??? Панять і прастіть!! Після того, як воно на гілляці захолоне?? Це і є, оті послідовники єрмака-зеленського, патіхаму в лєс, ну хоть паржом…. Акакая разніца ?? Двушечку млн доларів з ФРС США, деркачу на убивство Українців???
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27.11.2025 00:31 Ответить
Таких пі*орів треба закопувати по тихому.
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27.11.2025 01:03 Ответить
Вы про банкиров, которые при переводе денег между картами своего банка берут 5% (с фото)
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27.11.2025 01:16 Ответить
Под Мадьяра косили. И заметьте-на чисто українській мові..
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27.11.2025 06:24 Ответить
А вообще неплохой материал для Мадьяра. Мешок на голову, и куда-нибудь в его распоряжение.
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27.11.2025 06:26 Ответить
 
 