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Аферисти з Одещини збирали донати від імені Героя України: сума збитків сягає близько 1 млн грн. ФОТО

Ділки з Одещини створили низку фейкових акаунтів у соцмережах й від імені відомого українського військовослужбовця збирали кошти нібито на підтримку ЗСУ. Обвинуваченим загрожує до восьми років ув’язнення.

Про це повідомили поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що порушники, 20-річний та 17-річний жителі Одещини, створили в TikTok низку фейкових акаунтів, використовуючи справжнє ім’я військового, якому президент Володимир Зеленський за особисту відвагу й героїзм надав звання Героя України. Що це за воїн — поліціянти не вказують.

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За даними слідства, упродовж 2024-2025 років ділки збирали кошти нібито для допомоги підрозділу військового, а насправді всі отримані гроші вони витрачали на власні потреби.

Слідством встановлено, що від дій аферистів постраждало семеро громадян, а сума завданих збитків сягає близько мільйона гривень.

Справа вже у суді

  • Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Також дивіться: Викрито діяльність 14 кол-центрів, через які виманювали гроші в громадян України, країн ЄС та Азії. ВIДЕО

У Києві шахраї збирали собі пожертви від імені Героя України
У Києві шахраї збирали собі пожертви від імені Героя України
У Києві шахраї збирали собі пожертви від імені Героя України
У Києві шахраї збирали собі пожертви від імені Героя України

Автор: 

Київ (20848) шахрайство (1271) Нацполіція (15747) суд (11923) пожертви (56)
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Ані же дєті??? Панять і прастіть!! Після того, як воно на гілляці захолоне?? Це і є, оті послідовники єрмака-зеленського, патіхаму в лєс, ну хоть паржом…. Акакая разніца ?? Двушечку млн доларів з ФРС США, деркачу на убивство Українців???
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27.11.2025 00:31 Відповісти
Таких пі*орів треба закопувати по тихому.
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27.11.2025 01:03 Відповісти
Вы про банкиров, которые при переводе денег между картами своего банка берут 5% (с фото)
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27.11.2025 01:16 Відповісти
Под Мадьяра косили. И заметьте-на чисто українській мові..
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27.11.2025 06:24 Відповісти
А вообще неплохой материал для Мадьяра. Мешок на голову, и куда-нибудь в его распоряжение.
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27.11.2025 06:26 Відповісти
 
 