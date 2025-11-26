Аферисти з Одещини збирали донати від імені Героя України: сума збитків сягає близько 1 млн грн. ФОТО
Ділки з Одещини створили низку фейкових акаунтів у соцмережах й від імені відомого українського військовослужбовця збирали кошти нібито на підтримку ЗСУ. Обвинуваченим загрожує до восьми років ув’язнення.
Про це повідомили поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, що порушники, 20-річний та 17-річний жителі Одещини, створили в TikTok низку фейкових акаунтів, використовуючи справжнє ім’я військового, якому президент Володимир Зеленський за особисту відвагу й героїзм надав звання Героя України. Що це за воїн — поліціянти не вказують.
За даними слідства, упродовж 2024-2025 років ділки збирали кошти нібито для допомоги підрозділу військового, а насправді всі отримані гроші вони витрачали на власні потреби.
Слідством встановлено, що від дій аферистів постраждало семеро громадян, а сума завданих збитків сягає близько мільйона гривень.
Справа вже у суді
- Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль