Аферисти з Одещини збирали донати від імені Героя України: сума збитків сягає близько 1 млн грн. ФОТО

Ділки з Одещини створили низку фейкових акаунтів у соцмережах й від імені відомого українського військовослужбовця збирали кошти нібито на підтримку ЗСУ. Обвинуваченим загрожує до восьми років ув’язнення.

Про це повідомили поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Зазначається, що порушники, 20-річний та 17-річний жителі Одещини, створили в TikTok низку фейкових акаунтів, використовуючи справжнє ім’я військового, якому президент Володимир Зеленський за особисту відвагу й героїзм надав звання Героя України. Що це за воїн — поліціянти не вказують.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад 270 обшуків, ліквідовано сотні локацій: Офіс Генпрокурора розповів про протидію шахрайським кол-центрам. ВIДЕО

За даними слідства, упродовж 2024-2025 років ділки збирали кошти нібито для допомоги підрозділу військового, а насправді всі отримані гроші вони витрачали на власні потреби.

Слідством встановлено, що від дій аферистів постраждало семеро громадян, а сума завданих збитків сягає близько мільйона гривень.

Справа вже у суді

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Також дивіться: Викрито діяльність 14 кол-центрів, через які виманювали гроші в громадян України, країн ЄС та Азії. ВIДЕО







