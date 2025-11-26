Понад 270 обшуків, ліквідовано сотні локацій: Офіс Генпрокурора розповів про протидію шахрайським кол-центрам. ВIДЕО

В Офісі Генпрокурора розповіли, як протидіють шахрайським кол-центрам в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Так, у прокуратурі попередили громадян, що за дзвінками з "банку", повідомленнями про "заблокований акаунт" чи "інвестиції" з нереальними прибутками - стоять професійні шахрайські кол-центри.

"Це організовані майданчики, де десятки операторів працюють за сценаріями: підмінюють номери, пишуть від імені банків, служб доставки чи правоохоронців, тиснуть і змушують діяти поспіхом, щоб отримати ваші дані та гроші", - йдеться в повідомленні.

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Результати боротьби

Протягом останніх місяців прокурори провели понад 270 обшуків, ліквідувавши сотні локації, вилучивши сервери, комп’ютери та обладнання для підміни номерів.

У деяких містах шахраї намагалися відновити роботу вже наступного дня. Так, в Одесі майданчик довелося закривати повторно.

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Що радять громадянам?

В Офісі Генпрокурора закликали не передавати нікому реквізити карток, CVV-коди, паролі чи одноразові коди. Жоден банк чи держорган цієї інформації не запитує.

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