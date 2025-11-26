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Новини Відео Шахрайські схеми Ліквідація мережі кол-центрів
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Понад 270 обшуків, ліквідовано сотні локацій: Офіс Генпрокурора розповів про протидію шахрайським кол-центрам. ВIДЕО

В Офісі Генпрокурора розповіли, як протидіють шахрайським кол-центрам в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Так, у прокуратурі попередили громадян, що за дзвінками з "банку", повідомленнями про "заблокований акаунт" чи "інвестиції" з нереальними прибутками - стоять професійні шахрайські кол-центри.

"Це організовані майданчики, де десятки операторів працюють за сценаріями: підмінюють номери, пишуть від імені банків, служб доставки чи правоохоронців, тиснуть і змушують діяти поспіхом, щоб отримати ваші дані та гроші", - йдеться в повідомленні.

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Результати боротьби

Протягом останніх місяців прокурори провели понад 270 обшуків, ліквідувавши сотні локації, вилучивши сервери, комп’ютери та обладнання для підміни номерів.

У деяких містах шахраї намагалися відновити роботу вже наступного дня. Так, в Одесі майданчик довелося закривати повторно.

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Що радять громадянам?

В Офісі Генпрокурора закликали не передавати нікому реквізити карток, CVV-коди, паролі чи одноразові коди. Жоден банк чи держорган цієї інформації не запитує. 

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Автор: 

шахрайство (1271) Офіс Генпрокурора (3916)
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Топ коментарі
+4
Може, прокурорським варто замислитись, чому ця справа розквітла буйним цвітом?
Хто це все "кришує"?
Хоча, без команди ніхто з місця не зрушить...
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26.11.2025 14:07 Відповісти
+3
То що прийшли і пофоткались (обшук)- це туфта для лохів, є неперевершений Боневтік Піськограєв, який усю державу на 100років наперед навчив, що відосіки, фоточки і піз.деж по Шмараіону- це тільки лайно в очі для лохів, звиняйте лохторату. Скільки грошей перераховано до бюджету, скільки шахраїв отримали реальних вироків(не угода зі слідством і умовно).Ви вже задрали усіх зі совковими гаслами.
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26.11.2025 14:04 Відповісти
+2
Так це ж уже було??? Катлєта микола з служок у ВРУ, так теж боровся з конкурентами??
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26.11.2025 14:01 Відповісти
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Так це ж уже було??? Катлєта микола з служок у ВРУ, так теж боровся з конкурентами??
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26.11.2025 14:01 Відповісти
То що прийшли і пофоткались (обшук)- це туфта для лохів, є неперевершений Боневтік Піськограєв, який усю державу на 100років наперед навчив, що відосіки, фоточки і піз.деж по Шмараіону- це тільки лайно в очі для лохів, звиняйте лохторату. Скільки грошей перераховано до бюджету, скільки шахраїв отримали реальних вироків(не угода зі слідством і умовно).Ви вже задрали усіх зі совковими гаслами.
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26.11.2025 14:04 Відповісти
Шпигунам треба влаштовувати кол-центри. тоді їх ніколи не знайдуть!
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26.11.2025 14:06 Відповісти
Може, прокурорським варто замислитись, чому ця справа розквітла буйним цвітом?
Хто це все "кришує"?
Хоча, без команди ніхто з місця не зрушить...
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26.11.2025 14:07 Відповісти
Службовці з місцевої влади і ТЦК про ці гроші «не знали», як і зеленський, про вкрадені міндічами-деркачами млрд дол ФРС США, вкрадені в Українців!!??
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26.11.2025 16:01 Відповісти
Генпрокуратура прям розійшлася.Чи може під шумок демонстрації бурної діяльності набу притиснути збирається?
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26.11.2025 14:15 Відповісти
Криша в них гарна...і нічого їм не буде.. через 2-3 дні знову будуть працювати
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26.11.2025 14:15 Відповісти
Тоже мне гарна. Обычная металлочерепица, и не финская, а наша. Не ондулин. И тем более не черепица
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26.11.2025 17:15 Відповісти
Якщо замислитися, то вийдуть самі на себе і суміжні органи...
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26.11.2025 14:16 Відповісти
А того що явних шахраїв треба відразу до стінки і голову прострілити, а у вас простяки сидять а шахраї багатіють.
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26.11.2025 14:18 Відповісти
А такими колцентрами не керували (керують) друзі зеленського? Бо щось боротьби з ними до міндіч-зеленгейту було нуль!
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26.11.2025 14:19 Відповісти
Робота на офісах у всіх великих містах - там вся молодь заробляє. І главні кришєватєлі.
Борцуни)
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26.11.2025 14:21 Відповісти
Проти росіян хоть щось залишилося?
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26.11.2025 14:24 Відповісти
Як це закривають??? А де ж "харчуватися" місцевим правоохоронцям?? Порушення прав та свобод...Їх діти!! за кордоном будуть страждати....
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26.11.2025 14:31 Відповісти
Цікаво що в самий головний офіс так і не зайшли-сцикують проти роботодатєля видєлуваться
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26.11.2025 14:41 Відповісти
Вибори
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26.11.2025 16:02 Відповісти
Невже це все рука вітькоффа і ****** з деркачем???
А Сирійці, лише однією вірьовкою, без десятка антикорпційних структур з витратами на їх утримання та бронюванням, дієво впоралися!!
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26.11.2025 16:05 Відповісти
А організаторів затримали? Планктон сам по собі не розмножується.
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26.11.2025 16:42 Відповісти
 
 