Понад 270 обшуків, ліквідовано сотні локацій: Офіс Генпрокурора розповів про протидію шахрайським кол-центрам. ВIДЕО
В Офісі Генпрокурора розповіли, як протидіють шахрайським кол-центрам в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, у прокуратурі попередили громадян, що за дзвінками з "банку", повідомленнями про "заблокований акаунт" чи "інвестиції" з нереальними прибутками - стоять професійні шахрайські кол-центри.
"Це організовані майданчики, де десятки операторів працюють за сценаріями: підмінюють номери, пишуть від імені банків, служб доставки чи правоохоронців, тиснуть і змушують діяти поспіхом, щоб отримати ваші дані та гроші", - йдеться в повідомленні.
Результати боротьби
Протягом останніх місяців прокурори провели понад 270 обшуків, ліквідувавши сотні локації, вилучивши сервери, комп’ютери та обладнання для підміни номерів.
У деяких містах шахраї намагалися відновити роботу вже наступного дня. Так, в Одесі майданчик довелося закривати повторно.
Що радять громадянам?
В Офісі Генпрокурора закликали не передавати нікому реквізити карток, CVV-коди, паролі чи одноразові коди. Жоден банк чи держорган цієї інформації не запитує.
Будь ласка, зачекайте...
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Хто це все "кришує"?
Хоча, без команди ніхто з місця не зрушить...
Борцуни)
А Сирійці, лише однією вірьовкою, без десятка антикорпційних структур з витратами на їх утримання та бронюванням, дієво впоралися!!