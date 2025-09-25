Ошукували громадян Казахстану: викрито і припинено діяльність шахрайського кол-центру на Буковині. ФОТОрепортаж

Викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка діяла у Чернівцях та спеціалізувалася на шахрайстві щодо громадян Республіки Казахстан. Встановити потерпілих, заблокувати схеми та зібрати докази вдалося завдяки ефективній співпраці українських правоохоронців із кіберполіцією Казахстану.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, організатором кол-центру виявився уродженець Запорізької області, який мешкав у Чернівцях. До протиправної діяльності він залучив кількох громадян України. Вони телефонували іноземцям, представляючись працівниками Комітету національної безпеки та Національного банку Казахстану. Під приводом боротьби з фінансуванням тероризму та перевірки сумнівних операцій вони переконували людей перераховувати кошти на підконтрольні організації рахунки.

Також дивіться: Ліквідовано мережу шахрайських кол-центрів, через які громадян ЄС ошукали на 12 млн грн. ФОТОрепортаж

Встановлено щонайменше 20 потерпілих. Загальна сума завданих збитків перевищує 5,3 млн грн. Перевірка щодо ще понад 300 потерпілих, яким завдано збитків більш ніж на 70 млн грн, триває.

Також дивіться: Ошукали понад 4,5 тис. громадян Європи та Центральної Азії на 186 млн грн: В Україні викрито міжнародний шахрайський кол-центр. ФОТОрепортаж

Повідомляється, що під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, формений одяг і розпізнавальні знаки правоохоронних органів Казахстану, бейджі співробітників банків та інші докази протиправної діяльності.

Організатора угруповання та частину його учасників затримано в порядку статті 208 КПК України. Шести особам повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та шахрайстві в особливо великих розмірах (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України). Чотирьом з них уже обрано безальтернативні запобіжні заходи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано транснаціональну злочинну організацію, яка ошукувала громадян Чехії через мережу шахрайських кол-центрів. ФОТОрепортаж

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів іншим учасникам групи.











