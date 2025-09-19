Ошукали понад 4,5 тис. громадян Європи та Центральної Азії на 186 млн грн: В Україні викрито міжнародний шахрайський кол-центр. ФОТОрепортаж

Викрито та повідомлено про підозру учасникам злочинної організації, яка під виглядом надання "юридичної допомоги" привласнювала кошти іноземних громадян.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що організація діяла на території України та спеціалізувалася на шахрайських схемах із так званим chargeback - нібито поверненням інвестицій після взаємодії з фейковими онлайн-брокерами. Вони телефонували мешканцям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС, представлялися юристами й обіцяли допомогу в поверненні грошей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано мережу шахрайських кол-центрів, через які громадян ЄС ошукали на 12 млн грн. ФОТОрепортаж

"Використовуючи методи соціальної інженерії, вони надсилали підроблені документи, телефонували від імені "судових" чи "податкових" органів, застосовували технологію deepfake для маскування облич та змушували потерпілих сплачувати "комісії", "судові збори" чи "податки". У багатьох випадках людей переконували брати кредити або продавати майно, щоб внести черговий "платіж". Таким чином, за попередніми даними, постраждали понад 4,5 тисячі громадян, а загальна сума завданих збитків перевищує 186 млн грн", - розповіли в Офісі Генпрокурора.

Організація мала чітку ієрархію: від інвесторів і координаторів до тім-лідерів, які навчали агентів, та виконавців, котрі безпосередньо контактували з жертвами. Незаконно отримані прибутки учасники вкладали в елітну нерухомість у Києві, землю в передмісті та автівки преміум-класу.

Також читайте: Рівень шахрайства в Україні під час великої війни зріс майже вдвічі, але до суду доходить лише 21% справ. ІНФОГРАФІКА

Повідомляється, що під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, інструкції, резервні копії CRM-системи, переписку в месенджерах та дані про криптогаманці, що дозволило встановити ролі всіх учасників.

Затримано дев’ятьох осіб упорядку статті 208 КПК України, їм повідомлено про підозру у створенні та участі в злочинній організації (ст. 255 КК України) та шахрайстві (ст. 190 КК України). Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.



