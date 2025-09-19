УКР
Ошукали понад 4,5 тис. громадян Європи та Центральної Азії на 186 млн грн: В Україні викрито міжнародний шахрайський кол-центр. ФОТОрепортаж

Викрито та повідомлено про підозру учасникам злочинної організації, яка під виглядом надання "юридичної допомоги" привласнювала кошти іноземних громадян.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що організація діяла на території України та спеціалізувалася на шахрайських схемах із так званим chargeback - нібито поверненням інвестицій після взаємодії з фейковими онлайн-брокерами. Вони телефонували мешканцям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС, представлялися юристами й обіцяли допомогу в поверненні грошей.

"Використовуючи методи соціальної інженерії, вони надсилали підроблені документи, телефонували від імені "судових" чи "податкових" органів, застосовували технологію deepfake для маскування облич та змушували потерпілих сплачувати "комісії", "судові збори" чи "податки". У багатьох випадках людей переконували брати кредити або продавати майно, щоб внести черговий "платіж". Таким чином, за попередніми даними, постраждали понад 4,5 тисячі громадян, а загальна сума завданих збитків перевищує 186 млн грн", - розповіли в Офісі Генпрокурора.

Викрито міжнародний шахрайський кол-центр

Організація мала чітку ієрархію: від інвесторів і координаторів до тім-лідерів, які навчали агентів, та виконавців, котрі безпосередньо контактували з жертвами. Незаконно отримані прибутки учасники вкладали в елітну нерухомість у Києві, землю в передмісті та автівки преміум-класу.

Повідомляється, що під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, інструкції, резервні копії CRM-системи, переписку в месенджерах та дані про криптогаманці, що дозволило встановити ролі всіх учасників.

Викрито міжнародний шахрайський кол-центр

Затримано дев’ятьох осіб упорядку статті 208 КПК України, їм повідомлено про підозру у створенні та участі в злочинній організації (ст. 255 КК України) та шахрайстві (ст. 190 КК України). Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Викрито міжнародний шахрайський кол-центр
Викрито міжнародний шахрайський кол-центр

Вспомнилось смешное. Ещё до войны со мной связались бабы с такой конторы. Я пообещал вложить деньги. Чувиха с соловьём заливалась дня три подряд. Делала кучу комплиментов и всё такое. На третий день мне надоело, и во время делового разговора я её вдруг спросил-а Когда вы последний раз сосали?? Слышали бы вы все отборные маты которые полетели в мою сторону!) я таких в жизни не слышал.. но моральное удовольствие получил
показати весь коментар
19.09.2025 13:24 Відповісти
показати весь коментар
19.09.2025 13:26 Відповісти
Яка влада, такі і колцентри - шаїхаї! Такої кількості злочинів не було при жодному президенту. Чого тільки вартий Колян Котлєта зі своїми колцентрами. Гроші пачками валялися по всіх квартирах, а бабуні, дідусі і діти збирають по гривні, щоб забеспечити армію. Як можуть працювати якісь колцентри, не маючи даху, коли скрізь кіберполіція і фахівці з цієї справи в інших підрозділах???
показати весь коментар
19.09.2025 13:31 Відповісти
Мусара і зекі
показати весь коментар
19.09.2025 13:44 Відповісти
громадяни призовного віку працювали перед моніторами Епл, не якесь там фуфло.
Шукайте мусорський дах.
У ментівських генералів, схоже, триває челендж: хто швидше стане мільйонером...
Доларовим, звичайно...
показати весь коментар
19.09.2025 13:57 Відповісти
Затримали,як завжди,офісний планктон...виконавців...Організатори,як завжди - заочний вирок,або невстановлені...Навіть без питань..Гарно,що хош рашистів пощипали...
показати весь коментар
19.09.2025 14:07 Відповісти
 
 