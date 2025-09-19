Обманули более 4,5 тыс. граждан Европы и Центральной Азии на 186 млн грн: в Украине разоблачен международный мошеннический колл-центр. ФОТОРЕПОРТАЖ

Разоблачены и сообщено о подозрении участникам преступной организации, которая под видом оказания "юридической помощи" присваивала средства иностранных граждан.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что организация действовала на территории Украины и специализировалась на мошеннических схемах с так называемым chargeback - якобы возвратом инвестиций после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами. Они звонили жителям Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и стран ЕС, представлялись юристами и обещали помощь в возврате денег.

"Используя методы социальной инженерии, они присылали поддельные документы, звонили от имени "судебных" или "налоговых" органов, применяли технологию deepfake для маскировки лиц и заставляли потерпевших платить "комиссии", "судебные сборы" или "налоги". Во многих случаях людей убеждали брать кредиты или продавать имущество, чтобы внести очередной "платеж". Таким образом, по предварительным данным, пострадали более 4,5 тысячи граждан, а общая сумма нанесенного ущерба превышает 186 млн грн", - рассказали в Офисе Генпрокурора.

Организация имела четкую иерархию: от инвесторов и координаторов до тим-лидеров, которые обучали агентов, и исполнителей, которые непосредственно контактировали с жертвами. Незаконно полученные доходы участники вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, землю в пригороде и автомобили премиум-класса.

Сообщается, что во время обысков изъята компьютерная техника, инструкции, резервные копии CRM-системы, переписка в мессенджерах и данные о криптокошельках, что позволило установить роли всех участников.

Задержаны девять человек в порядке статьи 208 УПК Украины, им сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации (ст. 255 УК Украины) и мошенничестве (ст. 190 УК Украины). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.



