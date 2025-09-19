РУС
Обманули более 4,5 тыс. граждан Европы и Центральной Азии на 186 млн грн: в Украине разоблачен международный мошеннический колл-центр. ФОТОРЕПОРТАЖ

Разоблачены и сообщено о подозрении участникам преступной организации, которая под видом оказания "юридической помощи" присваивала средства иностранных граждан.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что организация действовала на территории Украины и специализировалась на мошеннических схемах с так называемым chargeback - якобы возвратом инвестиций после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами. Они звонили жителям Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и стран ЕС, представлялись юристами и обещали помощь в возврате денег.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ликвидирована сеть мошеннических колл-центров, через которые граждан ЕС обманули на 12 млн грн. ФОТОрепортаж

"Используя методы социальной инженерии, они присылали поддельные документы, звонили от имени "судебных" или "налоговых" органов, применяли технологию deepfake для маскировки лиц и заставляли потерпевших платить "комиссии", "судебные сборы" или "налоги". Во многих случаях людей убеждали брать кредиты или продавать имущество, чтобы внести очередной "платеж". Таким образом, по предварительным данным, пострадали более 4,5 тысячи граждан, а общая сумма нанесенного ущерба превышает 186 млн грн", - рассказали в Офисе Генпрокурора.

Разоблачен международный мошеннический колл-центр

Организация имела четкую иерархию: от инвесторов и координаторов до тим-лидеров, которые обучали агентов, и исполнителей, которые непосредственно контактировали с жертвами. Незаконно полученные доходы участники вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, землю в пригороде и автомобили премиум-класса.

Также читайте: Уровень мошенничества в Украине во время большой войны вырос почти вдвое, но до суда доходит лишь 21% дел. ИНФОГРАФИКА

Сообщается, что во время обысков изъята компьютерная техника, инструкции, резервные копии CRM-системы, переписка в мессенджерах и данные о криптокошельках, что позволило установить роли всех участников.

Разоблачен международный мошеннический колл-центр

Задержаны девять человек в порядке статьи 208 УПК Украины, им сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации (ст. 255 УК Украины) и мошенничестве (ст. 190 УК Украины). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Разоблачен международный мошеннический колл-центр
Разоблачен международный мошеннический колл-центр

мошенничество (1276) Офис Генпрокурора (2636)
Вспомнилось смешное. Ещё до войны со мной связались бабы с такой конторы. Я пообещал вложить деньги. Чувиха с соловьём заливалась дня три подряд. Делала кучу комплиментов и всё такое. На третий день мне надоело, и во время делового разговора я её вдруг спросил-а Когда вы последний раз сосали?? Слышали бы вы все отборные маты которые полетели в мою сторону!) я таких в жизни не слышал.. но моральное удовольствие получил
19.09.2025 13:24 Ответить
19.09.2025 13:26 Ответить
Яка влада, такі і колцентри - шаїхаї! Такої кількості злочинів не було при жодному президенту. Чого тільки вартий Колян Котлєта зі своїми колцентрами. Гроші пачками валялися по всіх квартирах, а бабуні, дідусі і діти збирають по гривні, щоб забеспечити армію. Як можуть працювати якісь колцентри, не маючи даху, коли скрізь кіберполіція і фахівці з цієї справи в інших підрозділах???
19.09.2025 13:31 Ответить
Мусара і зекі
19.09.2025 13:44 Ответить
громадяни призовного віку працювали перед моніторами Епл, не якесь там фуфло.
Шукайте мусорський дах.
У ментівських генералів, схоже, триває челендж: хто швидше стане мільйонером...
Доларовим, звичайно...
19.09.2025 13:57 Ответить
Затримали,як завжди,офісний планктон...виконавців...Організатори,як завжди - заочний вирок,або невстановлені...Навіть без питань..Гарно,що хош рашистів пощипали...
19.09.2025 14:07 Ответить
 
 