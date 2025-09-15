Рівень шахрайства в Україні під час великої війни зріс майже вдвічі, але до суду доходить лише 21% справ. ІНФОГРАФІКА

В Україні за січень-серпень 2025 року відкрито 35 599 кримінальних проваджень щодо шахрайства, що у півтора рази менше, ніж торік за той самий період.

Водночас це все ще у 1,8 разів більше, ніж до повномасштабного вторгнення, повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Наразі пік зафіксовано у 2023 році, коли було відкрито рекордні 82 тис. проваджень або у середньому по 7 тис. щомісяця, а з травня по серпень понад 8 тис. Цьогоріч темп сповільнився до близько 4,5 тис. нових справ на місяць (на 40% менше).







Також зазначається, що не всі провадження доходять до суду – цього року підозру вручили у 9 тис. справ, а скеровано до суду було лише 7,6 тис., або 21% від загалу. Для порівняння, у 2021 році частка становила 30%, а у 2022-2023 роках – лише 18%.

Регіонально найбільше звернень у Києві – 4 882 провадження, далі Дніпропетровська область – 3 511 та Харківська – 2 671. Найменше, якщо не враховувати тимчасово окуповані території та зону бойових дій, – на Івано-Франківщині, близько 700 справ.

Раніше повідомлялось, що детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили підпільний колл-центр міжнародного масштабу, співробітники якого ошукували іноземців під виглядом інвестиційних компаній.