Апеляційний суд Нью-Йорка скасував штраф для Трампа на $500 мільйонів за шахрайство

Апеляційний суд Нью-Йорка 21 серпня скасував штраф, накладений на президента США Дональда Трампа у лютому 2024 року у справі про шахрайство, пов’язане із завищенням його статків протягом десятиліть.

Разом із нарахованими відсотками штраф сягав $527 млн та передбачав додаткові санкції для керівників Trump Organization, зокрема синів Трампа, Еріка та Дональда-молодшого, пише українська редакція Forbes із посиланням на AP.

Водночас суд підтвердив попередні висновки, що Трамп протягом багатьох років завищував вартість своєї нерухомості для підтримки сімейного бізнесу. Однак штраф скасували, хоча Трампу та його двом старшим синам і надалі заборонено обіймати керівні посади в корпораціях протягом кількох років.

Рішення винесла колегія з п’яти суддів Апеляційного відділення середнього рівня Нью-Йорка. Думки суддів розійшлися, двоє з них визнали позов генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс у справі проти Трампа обґрунтованим, але назвали штраф надмірним, що є порушенням Восьмої поправки Конституції США.

Ще один суддя розкритикував попереднє рішення суду, стверджуючи, що мета штрафу полягала в політичній атаці на Трампа.

Апеляційний суд залишив можливість оскарження свого рішення у найвищому суді штату, призупинивши виконання інших покарань, доки Трамп не розмістив заставу в $175 млн.

Трамп назвав рішення "повною перемогою" у соцмережах, заявивши, що воно захищає бізнес у Нью-Йорку. Його адвокати стверджували, що фінансові звіти не були шахрайськими через застереження про відсутність аудиту, а позичальники мали самостійно враховувати це.